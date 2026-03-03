The Mummy 4: Τι έκανε τους Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις να πουν «ναι» στην ταινία

Οι σκηνοθέτες του επερχόμενου «The Mummy 4», Ματ Μπετινέλι Ολπιν και Τάιλερ Γκίλετ έδωσαν συνέντευξη στο Entertainment Weekly, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας τους ταινίας «Ready or Not 2: Here I Come».

Οι δύο τους περιέγραψαν το πολυαναμενόμενο σίκουελ ως «πραγματικά πανέμορφο, τρομακτικό και καθηλωτικό».

Φρέιζερ και Βάις: Επιστρέφουν στους ρόλους που γνωρίζουμε

Στη νέα ταινία, ο Μπρένταν Φρέιζερ και η Ρέιτσελ Βάις θα επιστρέψουν στους εμβληματικούς ρόλους των Rick και Evelyn O’Connell, αντίστοιχα.

Το σκηνοθετικό δίδυμο, στο βιογραφικό του οποίου περιλαμβάνονται επίσης τα «Scream» (2022) και «Scream 6» (2023), αποκάλυψε ότι η ανάμειξή τους στο πρότζεκτ οφείλεται στον επί σειρά ετών παραγωγό τους, Γουίλιαμ Σέρακ.

Η πρόταση έγινε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας τρόμου «Abigail», με τους δημιουργούς να δηλώνουν χαρακτηριστικά ότι «θεωρούσαμε σχεδόν αδύνατο να καταφέρει ο Γουίλιαμ να οριστικοποιήσει τη συμφωνία».

«Ολοκληρώσαμε τα γυρίσματα του «Abigail», συναντηθήκαμε με τον σεναριογράφο Ντέιβ Κόγκεσαλ και ετοιμάσαμε μια παρουσίαση της πρότασής μας», ανέφερε ο Γκίλετ.

«Βρισκόμαστε σε αυτόν τον χώρο αρκετό καιρό και γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να γίνει απολύτως οριστικό. Όλα είναι υποθετικά.

Είναι υπέροχο να διοχετεύεις ενέργεια σε πραγματικά σπουδαίες ιδέες, αλλά έχουμε μάθει να κρατάμε τέτοιες ευκαιρίες σε μια απόσταση, γιατί είναι πολύ εύκολο να απογοητευτείς», συνέχισε.

Το σενάριο της νέας ταινίας

Ο Μπετινέλι-Όλπιν πρόσθεσε ότι το σενάριο του Κόγκεσαλ έχει «όλο το συναίσθημα και το βάθος χαρακτήρων που θα ήθελε κανείς», με τον Ζιλέτ να συμπληρώνει:

«Δεν νομίζω ότι ο Μπρένταν και η Ρέιτσελ θα συμμετείχαν αν δεν λάτρευαν το σενάριο. Από όσα διάβασαν, νομίζω ότι τους άρεσε πολύ. Και είναι ένα καλό σενάριο. Θα είναι μια εξαιρετικά διασκεδαστική παραγωγή».