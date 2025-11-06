Ο Μπρένταν Φρέιζερ και η Ρέιτσελ Βάις επανενώνονται για μια τέταρτη ταινία «Η Μούμια»

Όπως όλα δείχνουν, οι Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις θα ξανασμίξουν για να μας παρουσιάσουν νέες κινηματογραφικές περιπέτειες με μια τέταρτη ταινία «Η Μούμια» – καθώς οι πρώην συμπρωταγωνιστές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για να επαναλάβουν τους ρόλους τους σε ένα ακόμη μέρος της σειράς ταινιών τρόμου της Universal Pictures.

Οι σκηνοθέτες Ματ Μπετινέλι-Όλπιν και Τάιλερ Γκιλέτ, που αυτοαποκαλούνται Radio Silence, θα σκηνοθετήσουν την επικείμενη ταινία δράσης.

Η επιστροφή

Το 1999, ο Μπρένταν Φρέιζερ πρωταγωνίστησε στο reboot της επιτυχημένης ταινίας «Η Μούμια» έχοντας στο πλευρό του την Ρέιτσελ Βάις.

Το κινηματογραφικό εγχείρημα το οποίο έχει τις ρίζες του ελαφρώς στην ομότιτλη ταινία τρόμου του 1932 με τον Μπόρις Καρλόφ — ακολουθεί έναν κυνηγό θησαυρών που ξυπνά έναν καταραμένο Αιγύπτιο ιερέα με υπερφυσικές δυνάμεις — εδραίωσε επίσης τον Φρέιζερ στο Χόλιγουντ.

Επέστρεψε για δύο σίκουελ, το «Η μούμια επιστρέφει» του 2001 και το «Η μούμια: Η αυτοκρατορία του Δράκου» του 2008, αν και η Βάις εμφανίστηκε μόνο στο πρώτο. Η Universal προσπάθησε να αναστήσει τη «Μούμια» με τον Τομ Κρουζ το 2017, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, καθώς αποδείχθηκε εισπρακτική αποτυχία, με κοινό και κριτικούς να δηλώνουν απογοητευμένοι.

Το μυστικό συστατικό

Αφού αποχώρησε από το Χόλιγουντ λόγω προβλημάτων υγείας, ο Μπρένταν Φρέιζερ επέστρεψε δυναμικά με την ταινία «H φάλαινα» του 2022, για την οποία κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας για την ταινία του Ντάρεν Αρονόφσκι, ο Φρέιζερ δήλωσε στο Variety ότι θα ήταν ανοιχτός στο να επαναλάβει τον πιο δημοφιλή ρόλο του, αυτόν του Ρικ Ο’Κόνελ, σε ένα νέο σίκουελ της ταινίας «Η Μούμια».

«Δεν ξέρω πώς θα λειτουργούσε», είπε τότε. «Αλλά θα ήμουν ανοιχτός σε αυτό, αν κάποιος έβρισκε την κατάλληλη ιδέα», πρόσθεσε.

Ο Φρέιζερ ανέλυσε επίσης τους λόγους για τους οποίους η εκδοχή με τον Κρουζ δεν κατάφερε να κερδίσει το κοινό.

«Είναι δύσκολο να γυριστεί αυτή η ταινία», είπε ο Φρέιζερ. «Το μυστικό συστατικό που είχαμε στην [δική μας εκδοχή], το οποίο δεν είδα στη νέα ταινία, ήταν η διασκέδαση. Αυτό ήταν που έλειπε. Ήταν μια υπερβολικά σκληρή ταινία τρόμου. Η ‘Μούμια’ πρέπει να είναι μια συναρπαστική περιπέτεια, αλλά όχι τρομακτική και φρικιαστική».

*Με πληροφορίες από: Variety | People