Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα

Ήταν Αύγουστος του 2008 όταν το 3ο μέρος του franchise Η Μούμια έβγαινε στις σκοτεινές αίθουσες, γράφοντας μια ακόμα εισπρακτική επιτυχία. Η τριλογία κατάφερε να ξεπεράσει το 1 δις δολάρια στο box office και ο Μπρένταν Φρέιζερ ήταν και με τη βούλα ένα από τα πιο καυτά ονόματα στο Χόλιγουντ. Τίποτα δεν έδειχνε ότι θα μπορούσε να πάει στραβά.

Ωστόσο, στον χώρο του θεάματος δεν ισχύει αυτός ο κανόνας – όλα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε ένα βράδυ. Και αυτό συνέβη με το γνωστό franchise. Ενώ όλα ήταν έτοιμα για να ξεκινήσει η παραγωγή της 4ης ταινίας, με πολλούς από τους ηθοποιούς να δηλώνουν τότε ότι έχουν υπογράψει μέχρι και συμβόλαια, το 2012 η Universal Pictures βάζει το project στο «ψυγείο».

Για πολλούς ήταν μια κακή στιγμή – για τον Μπρένταν Φρέιζερ έμοιαζε όμως με την αρχή της πτώσης. Μια πτώση που κράτησε περίπου μια δεκαετία για τον γνωστό ηθοποιό, με την «κατάρα» να λήγει το 2022 με τη Φάλαινα και το βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου.

Και τώρα ήρθε η στιγμή να λυθεί και η «κατάρα» και το franchise της Μούμιας. Μετά από 17 χρόνια από το την τρίτη ταινία, έγινε γνωστό ότι επιτέλους έρχεται η 4η ταινία – με τον Μπρένταν Φρέιζερ και τη Ρέιτσελ Βάις να επιστρέφουν στους ρόλους. Και ο βραβευμένος ηθοποιός δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά του.

«Η ταινία που ήθελα πάντα να κάνω, τελικά δεν έγινε ποτέ» είπε για τη Μούμια 4. «Είμαι περήφανος για το τρίτο φιλμ του 2008, γιατί παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας ήταν καινούργιο, δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Ωστόσο αυτή είναι η στιγμή που περίμενε τόσο καιρό. «Όμως πάντα η ταινία που ονειρευόμουν ήταν αυτή που έρχεται. Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα. Και πλέον ήρθε ο καιρός να δώσουμε στους θεατές αυτό που θέλουν».

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS | Mario Anzuoni