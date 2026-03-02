Σα να παίζουν απο την αρχή…

sports betsson
Το διπλό στις Σέρρες, η ισοπαλία στον Βόλο και η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Αστέρα που «βυθίζεται» όλο και περισσότερο μαζί με τον αστερίσκο του αγώνα της Τετάρτης για τον δικέφαλο του βορρά με την Κηφισιά μας φέρνουν πολύ κοντά σε ένα εντυπωσιακό φινάλε στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό και ένα εντυπωσιακό φινάλε με τα πλέι οφ που έρχονται. Πλέι οφ που όπως όλα δείχνουν μετά την υποχώρηση του Λεβαδειακού και άνοδο του Παναθηναϊκού θα φέρει το big-4 σε «σύγκρουση».

Ολυμπιακός και ΑΕΚ στους 53 λοιπόν, 50 ο ΠΑΟΚ με την δυνατότητα αν νικήσει την Κηφισιά (δεν θα είναι εύκολο) να τους πιάσει και αυτός με το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη να έρχεται για να δώσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην τελική κατάταξη. Μπορεί όπως ξεκάθαρα φαίνεται τα πάντα να κριθούν στα απανωτά ντέρμπι των πλέι οφ όμως η πρωτιά στην κανονική περίοδο μόνο αδιάφορη δεν είναι. Το μπόνους άλλωστε της ισοβαθμίας μπορεί, σε μια σεζόν που όλα είναι ρευστά και οι διαφορές οριακές, να κρίνει πολλά στο φινάλε.

Όπως και να έχει πάει σε ένα… νέο μικρό πρωτάθλημα 9 αγωνιστικών στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα έχει, αν δεν «αυτοκτονήσει» στο φινάλε της κανονικής περιόδου, το ρόλο του ρυθμιστή, η ΑΕΚ το βάρος της Ευρώπης σε ένα Κόνφερενς που μπορεί να φτάσει ψηλά βάσει της δυναμικής των ομάδων που υπάρχουν στην διοργάνωση ενώ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα μπουν μετά από πολύ καιρό στην διαδικασία του ενός αγώνα την εβδομάδα με ότι αυτό συνεπάγεται.

Με την ΑΕΚ να είναι η χαμένη της αγωνιστικής καθώς δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Βόλο σε ένα γήπεδο γεμάτο οπαδούς της και απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει κάνει «σεφτέ» στο 2026, σε ένα διάστημα μάλιστα που στα… χαρτιά έχει το πιο βατό πρόγραμμα από τους διεκδικητές του πρωταθλήματος. Με τον Ολυμπιακό να έχει ως αβαντάζ το know how της πίεσης του πρωταθλητισμού και μια μεγάλη ευκαιρία κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ την Κυριακή να διαμορφώσει τις καταστάσεις για την πρωτιά στην κανονική περίοδο.

Όχι πως είναι εύκολο να το πετύχει, σε ένα ντέρμπι που πάντα τα τελευταία χρόνια έχει «ιστορίες να μας πει» και που μην ξεχνάμε πως φέτος έχει 0/2 με τον δικέφαλο του βορρά, χάνοντας 2-1 στην Τούμπα στον πρώτο γύρο και 2-0 τον Ιανουάριο στο Καραϊσκάκη στο νοκ-άουτ του κυπέλλου. Άρα, τα «κεφαλιά μέσα» για τον Ολυμπιακό που ξέρει πως πρέπει να μοχθήσει και πρέπει να εκμεταλλευτεί το ρόστερ του στο έπακρο για να πάρει αυτό που θέλει, καταρχήν κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Κέρδος ο Ελ Κααμπί

Με την «επιστροφή» του Ελ Καμπί να είναι προφανώς και το πιο ευχάριστο νέο από τις Σέρρες σε ένα ματς που πάλι έχασε ευκαιρίες μέχρι να προηγηθεί, αλλά και πάλι ρίσκαρε στο γκολ στο φινάλε μετά το 1-2, όπως είχε ρισκάρει στο 1-0 με τον Παναιτωλικό έως ότου στο τέλος ο Γιαζίτζι κάνει το 2-0.

Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη η συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 02.03.26

Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη η συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τρίτη (03/03) στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ.

Σύνταξη
Οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται – Η Μισέλ Γουίλιαμς υποστηρίζει ότι ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είναι «συνεχώς» στο μυαλό της
«Ήταν φίλος» 02.03.26

Οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται – Η Μισέλ Γουίλιαμς υποστηρίζει ότι ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είναι «συνεχώς» στο μυαλό της

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων Actor Awards 2026 στο Λος Άντζελες την Κυριακή 1 Μαρτίου, η Μισέλ Γουίλιαμς αναφέρθηκε στην απώλεια του φίλου και συνεργάτη της Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η σκλήρυνση κατά πλάκας σκοτώνει»: Η Kριστίνα Άπλγκέϊτ και η σκληρή αλήθεια της – Κακοποίηση στα 5, καρκίνος, και στο βάθος, φάρος
Αυτοβιογραφία 02.03.26

«Η σκλήρυνση κατά πλάκας σκοτώνει»: Η Kριστίνα Άπλγκέϊτ και η σκληρή αλήθεια της – Κακοποίηση στα 5, καρκίνος, και στο βάθος, φάρος

«Ήθελα να πω τι συνέβη γιατί ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι πέρασαν παρόμοια πράγματα», λέει η Κριστίνα Άπλγκεϊτ στους New York Times με αφορμή την ωμή εξιστόρηση μιας ζωής χωρισμένης στο σκοτάδι και το φως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν παρά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, δηλώνει ο Ζελένσκι
Ρωσία-Ουκρανία 02.03.26

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν παρά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, δηλώνει ο Ζελένσκι

 Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η θέση της Ουκρανίας γίνεται όλο και ισχυρότερη, καθώς επέζησε τους κρίσιμους κρύους χειμερινούς μήνες και παρέμεινε ανθεκτική

Σύνταξη
Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
Κίτρινος υπεργίγαντας 02.03.26

Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν

Το άστρο WOH G64, περίπου 1.600 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς εξελίσσονται και πεθαίνουν τα εξαιρετικά μεγάλα άστρα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ηχορύπανση: Ο «φωνακλάς δολοφόνος» της Ευρώπης – Τα ντεσιμπέλ της ηπείρου και οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία
Ηχορύπανση 02.03.26

Ο «φωνακλάς δολοφόνος» της Ευρώπης - Τα ντεσιμπέλ της ηπείρου και οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία

Οι ειδικοί στην Ευρώπη κατατάσσουν την ηχορύπανση ως τη δεύτερη μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή, αμέσως μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης
Προτάσεις φορέων 02.03.26

Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης

Η διαβούλευση με τους φορείς για το πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός μοιάζει προσχηματική, αφού τα σενάρια συγκλίνουν σε αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΚΚΕ: Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ
Επικαιρότητα 02.03.26

Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ

«Ττην ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων για την Μέση Ανατολή ζητά ο γ.γ. του ΚΚΕ

Σύνταξη
Τρολάρισμα ή αλήθεια: Οι φήμες θέλουν τους Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί στα κρυφά
Ουπς 02.03.26

Τρολάρισμα ή αλήθεια: Οι φήμες θέλουν τους Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί στα κρυφά

Εδώ και καιρό ακούγονται οι φήμες ότι οι Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ έχουν φτάσει στη σχέση τους έως τον γάμο. Και ο στυλίστας της 29χρονης ηθοποιού ήρθε να ρίξει λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ
Κόσμος 02.03.26

Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ

Η προεκλογική εκστρατεία έφερε στο προσκήνιο νεότερους υποψήφιους που υποσχέθηκαν να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα και να αμφισβητήσουν τους πολιτικούς που κυριαρχούν στην πολιτική σκηνή του Νεπάλ

Σύνταξη
Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 38χρονο για τον θάνατο της εγκύου συντρόφου του
Ελλάδα 02.03.26 Upd: 15:57

Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 38χρονο για τον θάνατο της εγκύου συντρόφου του

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του 38χρονου για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου συντρόφου του στον Κολωνό, προχώρησε η εισαγγελία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
