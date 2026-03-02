Σα να παίζουν απο την αρχή…

Το διπλό στις Σέρρες, η ισοπαλία στον Βόλο και η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Αστέρα που «βυθίζεται» όλο και περισσότερο μαζί με τον αστερίσκο του αγώνα της Τετάρτης για τον δικέφαλο του βορρά με την Κηφισιά μας φέρνουν πολύ κοντά σε ένα εντυπωσιακό φινάλε στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό και ένα εντυπωσιακό φινάλε με τα πλέι οφ που έρχονται. Πλέι οφ που όπως όλα δείχνουν μετά την υποχώρηση του Λεβαδειακού και άνοδο του Παναθηναϊκού θα φέρει το big-4 σε «σύγκρουση».

Ολυμπιακός και ΑΕΚ στους 53 λοιπόν, 50 ο ΠΑΟΚ με την δυνατότητα αν νικήσει την Κηφισιά (δεν θα είναι εύκολο) να τους πιάσει και αυτός με το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη να έρχεται για να δώσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην τελική κατάταξη. Μπορεί όπως ξεκάθαρα φαίνεται τα πάντα να κριθούν στα απανωτά ντέρμπι των πλέι οφ όμως η πρωτιά στην κανονική περίοδο μόνο αδιάφορη δεν είναι. Το μπόνους άλλωστε της ισοβαθμίας μπορεί, σε μια σεζόν που όλα είναι ρευστά και οι διαφορές οριακές, να κρίνει πολλά στο φινάλε.

Όπως και να έχει πάει σε ένα… νέο μικρό πρωτάθλημα 9 αγωνιστικών στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα έχει, αν δεν «αυτοκτονήσει» στο φινάλε της κανονικής περιόδου, το ρόλο του ρυθμιστή, η ΑΕΚ το βάρος της Ευρώπης σε ένα Κόνφερενς που μπορεί να φτάσει ψηλά βάσει της δυναμικής των ομάδων που υπάρχουν στην διοργάνωση ενώ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα μπουν μετά από πολύ καιρό στην διαδικασία του ενός αγώνα την εβδομάδα με ότι αυτό συνεπάγεται.

Με την ΑΕΚ να είναι η χαμένη της αγωνιστικής καθώς δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Βόλο σε ένα γήπεδο γεμάτο οπαδούς της και απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει κάνει «σεφτέ» στο 2026, σε ένα διάστημα μάλιστα που στα… χαρτιά έχει το πιο βατό πρόγραμμα από τους διεκδικητές του πρωταθλήματος. Με τον Ολυμπιακό να έχει ως αβαντάζ το know how της πίεσης του πρωταθλητισμού και μια μεγάλη ευκαιρία κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ την Κυριακή να διαμορφώσει τις καταστάσεις για την πρωτιά στην κανονική περίοδο.

Όχι πως είναι εύκολο να το πετύχει, σε ένα ντέρμπι που πάντα τα τελευταία χρόνια έχει «ιστορίες να μας πει» και που μην ξεχνάμε πως φέτος έχει 0/2 με τον δικέφαλο του βορρά, χάνοντας 2-1 στην Τούμπα στον πρώτο γύρο και 2-0 τον Ιανουάριο στο Καραϊσκάκη στο νοκ-άουτ του κυπέλλου. Άρα, τα «κεφαλιά μέσα» για τον Ολυμπιακό που ξέρει πως πρέπει να μοχθήσει και πρέπει να εκμεταλλευτεί το ρόστερ του στο έπακρο για να πάρει αυτό που θέλει, καταρχήν κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Κέρδος ο Ελ Κααμπί

Με την «επιστροφή» του Ελ Καμπί να είναι προφανώς και το πιο ευχάριστο νέο από τις Σέρρες σε ένα ματς που πάλι έχασε ευκαιρίες μέχρι να προηγηθεί, αλλά και πάλι ρίσκαρε στο γκολ στο φινάλε μετά το 1-2, όπως είχε ρισκάρει στο 1-0 με τον Παναιτωλικό έως ότου στο τέλος ο Γιαζίτζι κάνει το 2-0.