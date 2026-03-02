Ο Ελ Κααμπί «καθάρισε» στις Σέρρες και έκανε ρεκόρ

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός έφυγε με το «διπλό» από τις Σέρρες, επικρατώντας 1-2, με τον Μαροκινό στράικερ να επιστρέφει στα γκολ σκοράροντας δύο φορές.

Ο στράικερ των Ερυθρόλευκων μετά από τρία ματς που δεν είχε σκοράρει στη Superleague και δύο που είχε χάσει λόγω τραυματισμού, επέστρεψε στα… γνωστά του και οι Πειραιώτες είχαν άνετο απόγευμα.

Ο Ελ Κααμπί εκτός από τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα στον Πανσερραϊκό, κατέγραψε και 23 ενέργειες με τη μπάλα, αγωνιζόμενος σε όλο το ματς. Παράλληλα, είχε 1,5 xGoals, με 3 τελικές στον στόχο και 5 συνολικά, επιστρέφοντας στα υψηλά του στάνταρ στον εν λόγω δείκτη, κάτι που ανέβασε και τον Ολυμπιακό, που συνολικά στο ματς είχε 2,36.

Τα ρεκόρ του Ελ Κααμπί

Και όμως δεν σταμάτησε εκεί ο Ελ Κααμπί, αφού ο Μαροκινός επέστρεψε στα γκολ με… ρεκόρ. Με τα δύο χθεσινά του γκολ έφτασε τα 50 με τον Ολυμπιακό στη Superleague (45 στην κανονική διάρκεια και 5 στα playoffs) και μπήκε στην κορυφαία 20άδα των Πειραιωτών στην πρώτη κατηγορία.

Παράλληλα, τα 15 γκολ που έχει πετύχει φέτος στη Superleague ισοφάρισαν την κορυφαία του επίδοση μέχρι σήμερα και με τρία ματς κανονικής περιόδου μπροστά του, έχει τη δυνατότητα να σπάσει και να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το εν λόγω ρεκόρ του.