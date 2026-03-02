sports betsson
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Η Euroleague στη σκιά της γεωπολιτικής κρίσης
Η Euroleague στη σκιά της γεωπολιτικής κρίσης

Αβεβαιότητα για τη συνέχεια της σεζόν μετά τον εγκλωβισμό παικτών στο Ντουμπάι και τις δηλώσεις του προέδρου της Παρτίζαν

Γιώργος Μαζιάς
Spotlight

Η ένταση στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει μόνο τη διεθνή πολιτική και τις αγορές ενέργειας, αλλά αγγίζει πλέον άμεσα και τον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Η Euroleague μπάσκετ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κατάσταση, καθώς αρκετοί παίκτες και παράγοντες ομάδων παραμένουν στο Ντουμπάι, εν μέσω της κλιμάκωσης που ακολούθησε την επίθεση των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η Παρτίζαν, με τον πρόεδρό της, Οστόια Μιγιάιλοβιτς, να δηλώνει ανοιχτά ότι το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου «τελεί υπό αμφισβήτηση». Οι δηλώσεις του αποτυπώνουν το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί, καθώς τρεις παίκτες της ομάδας –ο Shake Milton, ο Duane Washington και ο Dylan Osetkowski– βρίσκονται στο Ντουμπάι, όπου είχαν ταξιδέψει για διακοπές κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

Η σερβική ομάδα διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τους αθλητές της, οι οποίοι είναι ασφαλείς, ωστόσο το πρόβλημα δεν είναι αμιγώς αγωνιστικό αλλά οργανωτικό και θεσμικό. Το προγραμματισμένο παιχνίδι της 30ής αγωνιστικής απέναντι στην ομάδα του Ντουμπάι αναβλήθηκε, καθώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή του με ομαλό τρόπο. Η απόφαση αυτή θεωρείται μόνο η αρχή πιθανών αλλαγών στο καλεντάρι, με την τελική ευθύνη να βαραίνει τη διοργανώτρια αρχή, την EuroLeague.

Το ζήτημα αποκτά ευρύτερες διαστάσεις, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλέστηκε η διοίκηση της Παρτίζαν, έως και 14 παίκτες της Euroleague βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μαζί με τον προπονητή της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Η παρουσία τόσων επαγγελματιών του ευρωπαϊκού μπάσκετ σε μια περιοχή που βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης γεωπολιτικής έντασης δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για τις μετακινήσεις, την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Η Euroleague καλείται να διαχειριστεί μια σύνθετη εξίσωση. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η ανάγκη τήρησης του αγωνιστικού προγράμματος σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν, με τις ομάδες να μάχονται για την είσοδο στα πλέι οφ. Από την άλλη, προέχει η ασφάλεια αθλητών και τεχνικών επιτελείων, καθώς και η διασφάλιση ίσων συνθηκών ανταγωνισμού. Οποιαδήποτε απόφαση για αναβολές, μεταθέσεις ή ακόμα και προσωρινή διακοπή της διοργάνωσης θα έχει αλυσιδωτές συνέπειες σε συμβόλαια, τηλεοπτικά δικαιώματα και εμπορικές συμφωνίες.

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ, που τα τελευταία χρόνια επιδιώκει δυναμικό άνοιγμα σε νέες αγορές, όπως αυτή της Μέσης Ανατολής, βρίσκεται αντιμέτωπο με την πραγματικότητα της γεωπολιτικής αστάθειας. Η επέκταση σε περιοχές με αυξημένο στρατηγικό ενδιαφέρον ενέχει ευκαιρίες αλλά και κινδύνους, τους οποίους η διοργανώτρια αρχή καλείται πλέον να αξιολογήσει με μεγαλύτερη προσοχή.

Το επόμενο διάστημα θα αποδειχθεί καθοριστικό. Εάν η ένταση αποκλιμακωθεί, η διοργάνωση ενδέχεται να συνεχιστεί με προσαρμογές στο πρόγραμμα. Αν όμως η κρίση βαθύνει ή επεκταθεί, η Euroleague ίσως βρεθεί μπροστά σε αποφάσεις που θα επηρεάσουν όχι μόνο τη φετινή σεζόν, αλλά και τη στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα από το Βελιγράδι είναι σαφές: η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο της διοργάνωσης και οι εξελίξεις δεν καθορίζονται αποκλειστικά από τα όσα συμβαίνουν εντός παρκέ.

Commodities
JP Morgan: Αλλάζουν όλα τα σενάρια για το πετρέλαιο – Οι 4 καταλύτες

JP Morgan: Αλλάζουν όλα τα σενάρια για το πετρέλαιο – Οι 4 καταλύτες

Κόσμος
Στην Κύπρο η φρεγάτα Κίμων και ένα ζεύγος F16 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ

Στην Κύπρο η φρεγάτα Κίμων και ένα ζεύγος F16 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ

Η πιο κρίσιμη εβδομάδα 02.03.26

Το 3Χ3 θα διευκολύνει τη ζωή του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μαθηματικά την τετράδα και να αφοσιωθεί απερίσπαστος στους αγώνες του Europa League με τη Μπέτις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι
Euroleague 01.03.26

Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και το συμβόλαιο που θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι – Τα δεδομένα για την Μπαρτσελόνα, τα σενάρια για τον Ολυμπιακό και στη… μέση η Ζαλγκίρις.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Το buy out και όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον – Ποια είναι τα δεδομένα στο deal με την Παρί
Euroleague 28.02.26

Το buy out και όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον – Ποια είναι τα δεδομένα στο deal με την Παρί

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον ακούγεται όλο και πιο έντονα για άλλες ομάδες της Euroleague, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός – Τι ισχύει με το συμβόλαιο του στην Παρί.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ
Euroleague 28.02.26

Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ

Πότε είναι προγραμματισμένα τα εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ – Ανοικτή η έδρα διεξαγωγής μετά τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»
Euroleague 27.02.26

Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»

Ο προπονητής της Παρί, Φραντσέσκο Ταμπελίνι μίλησε για την κίνηση του Εργκίν Αταμάν και τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, ειδικά μετά την ένσταση του Τούρκου.

Σύνταξη
Τρολάρισμα ή αλήθεια: Οι φήμες θέλουν τους Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί στα κρυφά
Ουπς 02.03.26

Τρολάρισμα ή αλήθεια: Οι φήμες θέλουν τους Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί στα κρυφά

Εδώ και καιρό ακούγονται οι φήμες ότι οι Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ έχουν φτάσει στη σχέση τους έως τον γάμο. Και ο στυλίστας της 29χρονης ηθοποιού ήρθε να ρίξει λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ
Κόσμος 02.03.26

Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ

Η προεκλογική εκστρατεία έφερε στο προσκήνιο νεότερους υποψήφιους που υποσχέθηκαν να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα και να αμφισβητήσουν τους πολιτικούς που κυριαρχούν στην πολιτική σκηνή του Νεπάλ

Σύνταξη
Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 38χρονο για τον θάνατο της εγκύου συντρόφου του
Ελλάδα 02.03.26

Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 38χρονο για τον θάνατο της εγκύου συντρόφου του

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του 38χρονου για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου συντρόφου του στον Κολωνό, προχώρησε η εισαγγελία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το 3Χ3 θα διευκολύνει τη ζωή του Παναθηναϊκού
Η πιο κρίσιμη εβδομάδα 02.03.26

Το 3Χ3 θα διευκολύνει τη ζωή του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μαθηματικά την τετράδα και να αφοσιωθεί απερίσπαστος στους αγώνες του Europa League με τη Μπέτις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μια Κέιτ Μος δε φέρνει την άνοιξη στην Gucci – Γιατί η νέα συλλογή του Demna χαρακτηρίστηκε «γελοία» και «φθηνή»;
Μεταβαλλόμενο κοινό 02.03.26

Μια Κέιτ Μος δε φέρνει την άνοιξη στην Gucci – Γιατί η νέα συλλογή του Demna χαρακτηρίστηκε «γελοία» και «φθηνή»;

Πέρυσι, η Gucci πούλησε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρούχα και αξεσουάρ. Αυτό είναι μείωση από τα 12,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Gucci προσέλαβε τον Demna.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ινστιτούτο Τσίπρα: Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα – Η αποδόμηση των ισχυρισμών Μητσοτάκη
Οικονομία 02.03.26

Το Ινστιτούτο Τσίπρα αποδομεί τους ισχυρισμούς Μητσοτάκη - Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει τα συνολικά δεδομένα που επηρεάζουν το τι πληρώνουν οι πολίτες στην Ελλάδα για ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με την Ευρώπη

Σύνταξη
Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»
Εγκλωβισμένος 02.03.26

Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»

Απρόσμενη τροπή πήρε το ταξίδι αναψυχής του Τσετ Χανκς στη Λατινική Αμερική, καθώς ο γιος του διάσημου ηθοποιού Τομ Χανκς βρίσκεται αυτή τη στιγμή «εγκλωβισμένος» στο Μεδεγίν της Κολομβίας

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις
Προειδοποιήσεις Κομισιόν 02.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις

Διενέργεια ελέγχων από Κομισιόν για το Action Plan 2 της Ελλάδας για τις επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ- «Ουδέν σχόλιον» και παραπομπή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις αποκαλύψεις του in.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους
Πολιτική 02.03.26

Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους

«Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τα πράσινα τιμολόγια. Ακριβά, αδιαφανή, απρόβλεπτα. Βασικός υπεύθυνος αυτής της κατάστασης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο στο ΤikTok

Σύνταξη
Βανδαλισμούς στον αύλειο χώρο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καταγγέλλει ο δήμος Χερσονήσου
Ζημιές 02.03.26

Βανδαλισμούς στον αύλειο χώρο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καταγγέλλει ο δήμος Χερσονήσου

«Δεν θα επιτρέψουμε σε πράξεις βανδαλισμού να πλήξουν τις υποδομές που υπηρετούν την κοινωνία μας» δήλωσε ο δήμαρχος Χερσονήσου με αφορμή περιστατικό βανδαλισμού του κλειστού γυμναστηρίου.

Σύνταξη
