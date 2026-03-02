Η Euroleague στη σκιά της γεωπολιτικής κρίσης

Η ένταση στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει μόνο τη διεθνή πολιτική και τις αγορές ενέργειας, αλλά αγγίζει πλέον άμεσα και τον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Η Euroleague μπάσκετ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κατάσταση, καθώς αρκετοί παίκτες και παράγοντες ομάδων παραμένουν στο Ντουμπάι, εν μέσω της κλιμάκωσης που ακολούθησε την επίθεση των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η Παρτίζαν, με τον πρόεδρό της, Οστόια Μιγιάιλοβιτς, να δηλώνει ανοιχτά ότι το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου «τελεί υπό αμφισβήτηση». Οι δηλώσεις του αποτυπώνουν το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί, καθώς τρεις παίκτες της ομάδας –ο Shake Milton, ο Duane Washington και ο Dylan Osetkowski– βρίσκονται στο Ντουμπάι, όπου είχαν ταξιδέψει για διακοπές κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

Η σερβική ομάδα διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τους αθλητές της, οι οποίοι είναι ασφαλείς, ωστόσο το πρόβλημα δεν είναι αμιγώς αγωνιστικό αλλά οργανωτικό και θεσμικό. Το προγραμματισμένο παιχνίδι της 30ής αγωνιστικής απέναντι στην ομάδα του Ντουμπάι αναβλήθηκε, καθώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή του με ομαλό τρόπο. Η απόφαση αυτή θεωρείται μόνο η αρχή πιθανών αλλαγών στο καλεντάρι, με την τελική ευθύνη να βαραίνει τη διοργανώτρια αρχή, την EuroLeague.

Το ζήτημα αποκτά ευρύτερες διαστάσεις, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλέστηκε η διοίκηση της Παρτίζαν, έως και 14 παίκτες της Euroleague βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μαζί με τον προπονητή της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Η παρουσία τόσων επαγγελματιών του ευρωπαϊκού μπάσκετ σε μια περιοχή που βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης γεωπολιτικής έντασης δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για τις μετακινήσεις, την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Η Euroleague καλείται να διαχειριστεί μια σύνθετη εξίσωση. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η ανάγκη τήρησης του αγωνιστικού προγράμματος σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν, με τις ομάδες να μάχονται για την είσοδο στα πλέι οφ. Από την άλλη, προέχει η ασφάλεια αθλητών και τεχνικών επιτελείων, καθώς και η διασφάλιση ίσων συνθηκών ανταγωνισμού. Οποιαδήποτε απόφαση για αναβολές, μεταθέσεις ή ακόμα και προσωρινή διακοπή της διοργάνωσης θα έχει αλυσιδωτές συνέπειες σε συμβόλαια, τηλεοπτικά δικαιώματα και εμπορικές συμφωνίες.

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ, που τα τελευταία χρόνια επιδιώκει δυναμικό άνοιγμα σε νέες αγορές, όπως αυτή της Μέσης Ανατολής, βρίσκεται αντιμέτωπο με την πραγματικότητα της γεωπολιτικής αστάθειας. Η επέκταση σε περιοχές με αυξημένο στρατηγικό ενδιαφέρον ενέχει ευκαιρίες αλλά και κινδύνους, τους οποίους η διοργανώτρια αρχή καλείται πλέον να αξιολογήσει με μεγαλύτερη προσοχή.

Το επόμενο διάστημα θα αποδειχθεί καθοριστικό. Εάν η ένταση αποκλιμακωθεί, η διοργάνωση ενδέχεται να συνεχιστεί με προσαρμογές στο πρόγραμμα. Αν όμως η κρίση βαθύνει ή επεκταθεί, η Euroleague ίσως βρεθεί μπροστά σε αποφάσεις που θα επηρεάσουν όχι μόνο τη φετινή σεζόν, αλλά και τη στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα από το Βελιγράδι είναι σαφές: η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο της διοργάνωσης και οι εξελίξεις δεν καθορίζονται αποκλειστικά από τα όσα συμβαίνουν εντός παρκέ.