sports betsson
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 13:29
Η Ελλάδα στέλνει «Κίμων» και ένα ζεύγος F16 στην Κύπρο
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι αναφέρει ο αναλυτής διαιτησίας της Euroleague για το τελευταίο σουτ του Χέιζ-Ντέιβις με την Παρί
Euroleague 02 Μαρτίου 2026, 14:14

Τι αναφέρει ο αναλυτής διαιτησίας της Euroleague για το τελευταίο σουτ του Χέιζ-Ντέιβις με την Παρί

Αναλυτής διαιτησίας τοποθετήθηκε για την φάση με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και τον Λεοπόλντ Καβαλιέρε…

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Spotlight

Αρκετή σκόνη έχει σηκωθεί κυρίως από τον Παναθηναϊκό για την φάση με τον Καβαλιέρε και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τους πράσινους να θεωρούν πως έχει γίνει φάουλ από τον παίκτη της Παρί στον Αμερικανό φόργουορντ.

Ο αναλυτής διαιτησίας της Euroleague, Τοντ Γουόρνικ μίλησε στο Basketnews και ανέλυσε την φάση, η επαφή του παίκτη της Παρί συνιστά φάουλ υπέρ του σουτέρ, καθώς τα χέρια είναι εκτός κυλίνδρου.

Αναλυτικά όσα είπε για την φάση με τον Χέιζ-Ντέιβις

«Με 5’’ να απομένουν και το σκορ στο -2, ο Χέιζ-Ντέιβις εκτελεί τρίποντο. Στο ριπλέι φαίνεται πως ο Λεοπολντ Καβαλιέρ αμύνεται με τα χέρια εκτός κυλίνδρου και έρχεται σε επαφή με τον αγκώνα του σουτέρ. Βάσει κανονισμών, η επαφή στο χέρι του σουτέρ, ειδικά όταν το χέρι δεν είναι σε νόμιμη κατακόρυφη θέση, συνιστά φάουλ. Η φάση, αντικειμενικά, έπρεπε να δοθεί. Σε αυτό το σημείο, ο Εργκίν Αταμάν έχει ισχυρό επιχείρημα».

Headlines:
Commodities
JP Morgan: Αλλάζουν όλα τα σενάρια για το πετρέλαιο – Οι 4 καταλύτες

JP Morgan: Αλλάζουν όλα τα σενάρια για το πετρέλαιο – Οι 4 καταλύτες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Κόσμος
Στην Κύπρο η φρεγάτα Κίμων και ένα ζεύγος F16 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ

Στην Κύπρο η φρεγάτα Κίμων και ένα ζεύγος F16 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι
Euroleague 01.03.26

Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και το συμβόλαιο που θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι – Τα δεδομένα για την Μπαρτσελόνα, τα σενάρια για τον Ολυμπιακό και στη… μέση η Ζαλγκίρις.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Το buy out και όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον – Ποια είναι τα δεδομένα στο deal με την Παρί
Euroleague 28.02.26

Το buy out και όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον – Ποια είναι τα δεδομένα στο deal με την Παρί

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον ακούγεται όλο και πιο έντονα για άλλες ομάδες της Euroleague, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός – Τι ισχύει με το συμβόλαιο του στην Παρί.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ
Euroleague 28.02.26

Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ

Πότε είναι προγραμματισμένα τα εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ – Ανοικτή η έδρα διεξαγωγής μετά τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»
Euroleague 27.02.26

Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»

Ο προπονητής της Παρί, Φραντσέσκο Ταμπελίνι μίλησε για την κίνηση του Εργκίν Αταμάν και τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, ειδικά μετά την ένσταση του Τούρκου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μια Κέιτ Μος δε φέρνει την άνοιξη στην Gucci – Γιατί η νέα συλλογή του Demna χαρακτηρίστηκε «γελοία» και «φθηνή»;
Μεταβαλλόμενο κοινό 02.03.26

Μια Κέιτ Μος δε φέρνει την άνοιξη στην Gucci – Γιατί η νέα συλλογή του Demna χαρακτηρίστηκε «γελοία» και «φθηνή»;

Πέρυσι, η Gucci πούλησε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρούχα και αξεσουάρ. Αυτό είναι μείωση από τα 12,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Gucci προσέλαβε τον Demna.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ινστιτούτο Τσίπρα: Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα – Η αποδόμηση των ισχυρισμών Μητσοτάκη
Οικονομία 02.03.26

Το Ινστιτούτο Τσίπρα αποδομεί τους ισχυρισμούς Μητσοτάκη - Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει τα συνολικά δεδομένα που επηρεάζουν το τι πληρώνουν οι πολίτες στην Ελλάδα για ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με την Ευρώπη

Σύνταξη
Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»
Εγκλωβισμένος 02.03.26

Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»

Απρόσμενη τροπή πήρε το ταξίδι αναψυχής του Τσετ Χανκς στη Λατινική Αμερική, καθώς ο γιος του διάσημου ηθοποιού Τομ Χανκς βρίσκεται αυτή τη στιγμή «εγκλωβισμένος» στο Μεδεγίν της Κολομβίας

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις
Προειδοποιήσεις Κομισιόν 02.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις

Διενέργεια ελέγχων από Κομισιόν για το Action Plan 2 της Ελλάδας για τις επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ- «Ουδέν σχόλιον» και παραπομπή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις αποκαλύψεις του in.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους
Πολιτική 02.03.26

Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους

«Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τα πράσινα τιμολόγια. Ακριβά, αδιαφανή, απρόβλεπτα. Βασικός υπεύθυνος αυτής της κατάστασης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο στο ΤikTok

Σύνταξη
Βανδαλισμούς στον αύλειο χώρο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καταγγέλλει ο δήμος Χερσονήσου
Ζημιές 02.03.26

Βανδαλισμούς στον αύλειο χώρο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καταγγέλλει ο δήμος Χερσονήσου

«Δεν θα επιτρέψουμε σε πράξεις βανδαλισμού να πλήξουν τις υποδομές που υπηρετούν την κοινωνία μας» δήλωσε ο δήμαρχος Χερσονήσου με αφορμή περιστατικό βανδαλισμού του κλειστού γυμναστηρίου.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
AI 02.03.26

Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε στο X ότι η εταιρεία του έχει έρθει σε συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας για τη χρήση των μοντέλων της «στο απόρρητο δίκτυό τους»

Σύνταξη
Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας
Πολιτική 02.03.26

Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση ναυτικών, επισημαίνοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός πολεμικών συγκρούσεων

Σύνταξη
Γαλλία: Δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου – «Λάθος» η εμπλοκή της Χεζμπολάχ
Κόσμος 02.03.26

Η Γαλλία δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου - «Λάθος η εμπλοκή της Χεζμπολάχ»

Η Γαλλία, όπως η Βρετανία και η Γερμανία, μιλούν μεν για την ανάγκη αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή αλλά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν ενεργά στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Σύνταξη
Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα «ελιξίριο» ενάντια στη γήρανση
Επιθυμητή παρενέργεια 02.03.26

Ποιο γνωστό εμβόλιο βρέθηκε να επιβραδύνει τη γήρανση

Μεγάλη αμερικανική μελέτη έδειξε ότι εκτός από την προστασία που προσφέρει ενάντια στον έρπητα συμβάλλει και στην επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης στα ηλικιωμένα άτομα

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Απόρρητο