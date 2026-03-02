Τι αναφέρει ο αναλυτής διαιτησίας της Euroleague για το τελευταίο σουτ του Χέιζ-Ντέιβις με την Παρί

Αρκετή σκόνη έχει σηκωθεί κυρίως από τον Παναθηναϊκό για την φάση με τον Καβαλιέρε και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τους πράσινους να θεωρούν πως έχει γίνει φάουλ από τον παίκτη της Παρί στον Αμερικανό φόργουορντ.

Ο αναλυτής διαιτησίας της Euroleague, Τοντ Γουόρνικ μίλησε στο Basketnews και ανέλυσε την φάση, η επαφή του παίκτη της Παρί συνιστά φάουλ υπέρ του σουτέρ, καθώς τα χέρια είναι εκτός κυλίνδρου.

Αναλυτικά όσα είπε για την φάση με τον Χέιζ-Ντέιβις

«Με 5’’ να απομένουν και το σκορ στο -2, ο Χέιζ-Ντέιβις εκτελεί τρίποντο. Στο ριπλέι φαίνεται πως ο Λεοπολντ Καβαλιέρ αμύνεται με τα χέρια εκτός κυλίνδρου και έρχεται σε επαφή με τον αγκώνα του σουτέρ. Βάσει κανονισμών, η επαφή στο χέρι του σουτέρ, ειδικά όταν το χέρι δεν είναι σε νόμιμη κατακόρυφη θέση, συνιστά φάουλ. Η φάση, αντικειμενικά, έπρεπε να δοθεί. Σε αυτό το σημείο, ο Εργκίν Αταμάν έχει ισχυρό επιχείρημα».