Πέντε ιδέες για πρωινό που «χαρίζουν» χρόνια ζωής
Μακροζωία 02 Μαρτίου 2026, 06:30

Πέντε ιδέες για πρωινό που «χαρίζουν» χρόνια ζωής

Πέντε προτάσεις για πρωινό που ακολουθούν οι μακροβιότεροι άνθρωποι του κόσμου.

Δευτέρα χωρίς άγχος: Πώς θα μπείτε στην εβδομάδα με το δεξί…

Δευτέρα χωρίς άγχος: Πώς θα μπείτε στην εβδομάδα με το δεξί…

Κι όμως ο δρόμος για την μακροζωία φαίνεται να ξεκινά από το τι βάζετε στο πιάτο σας το πρωί. Τα γεύματα των ανθρώπων που φτάνουν τα 100 είναι απλά και θρεπτικά. Παίρνοντας έμπνευση από το τι επιλέγουν εκείνοι να τρώνε το πρωί, μπορείτε να δώσετε στον οργανισμό σας μια καλύτερη εκκίνηση τόσο στην ημέρα σας όσο και να θέσετε τα θεμέλια για μια υγιή και μακροχρόνια ζωή.

Ενώ αρκετές μελέτες υπογραμμίζουν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της παράλειψης του πρωινού γεύματος και της αυξημένης πιθανότητας εμφάνισης χρόνιων παθήσεων, όπως ο διαβήτης τύπου 2, οι καρδιοαγγειακές παθήσεις και η οστεοπόρωση.

Πρωινό με βλέμμα στη μακροζωία: 5 προτάσεις που μπορείτε να υιοθετήσετε

1.Βρόμη: Θρεπτική και ιδανική για ξεκίνημα

Η βρόμη είναι το αγαπημένο πρωινό πολλών ανθρώπων που φτάνουν τα εκατό, και όχι όπως φαίνεται όχι άδικα. Πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνη, βιταμίνες και μέταλλα όπως το μαγνήσιο και ο σίδηρος, η βρόμη υποστηρίζει την υγεία του εντέρου, της καρδιάς και του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι υψηλές ποσότητες φυτικών ινών υποστηρίζουν τη μακροχρόνια υγεία. Μερικές προτάσεις για να εντάξετε τη βρόμη στο πρωινό σας είναι οι εξής:

  • Overnight oats: Αναμείξτε βρόμη με γάλα ή γιαούρτι και αφήστε το στο ψυγείο όλη τη νύχτα. Το πρωί, προσθέστε φρούτα, ξηρούς καρπούς ή σπόρους chia.

  • Αναμείξτε τη βρόμη με ζεστό νερό ή γάλα και προσθέστε αμύγδαλα, καρύδια και μέλι για γεύση και ενέργεια.

  • Σερβίρετε τη βρόμη με φέτες μπανάνας και καρύδια για μια ισχυρή δόση φυτικών ινών και υγιεινών λιπαρών.

  • Αναμείξτε την με φρούτα, όπως μούρα ή μπανάνα και λίγο γάλα ή γιαούρτι, για ένα πλήρες και θρεπτικό πρωινό smoothie.

2.Tofu Scramble: Πρωινό γεμάτο πρωτεΐνη και φυτικές ίνες

Αν επιθυμείτε κάτι διαφορετικό ή μια vegan πρόταση, το tofu scramble θεωρείται μια ιδανική επιλογή. Πρόκειται για ένα πιάτο γεμάτο με φυτική πρωτεΐνη και θρεπτικά συστατικά που προάγουν τη μακροζωία. Μάλιστα μπορείτε να το ενισχύσετε ακόμα περισσότερο επιλέγοντας λαχανικά όπως σπανάκι, μανιτάρια, ντομάτες και πιπεριές.

3. Χορταστική πουτίγκα με σπόρους chia

Η πουτίγκα με σπόρους chia είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να ξεκινήσετε την ημέρα σας με πλήρη θρέψη. Οι σπόροι chia είναι γεμάτοι με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και μικροθρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς, των οστών και του ανοσοποιητικού. Επιπλέον, έχουν συνδεθεί με την πρόληψη χρόνιων ασθενειών και την ενίσχυση της πυκνότητας των οστών.

4. Γιαούρτι, γκρανόλα και φρούτα

Το πλέον κλασικό πρωινό με γιαούρτι, γκρανόλα και φρούτα μπορεί να προάγει την υγιή γήρανση. Τα φρούτα, ειδικά τα μούρα και τα μύρτιλλα, είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά που προστατεύουν την καρδιά. Το γιαούρτι ενισχύει τα επίπεδα ενέργειας και την υγεία των οστών, ενώ η γκρανόλα είναι γεμάτη φυτικές ίνες που ενισχύουν την υγεία του εντέρου.

5. Breakfast bowl: Συνδυάζοντας γλυκό και αλμυρό

Το breakfast bowl είναι μια από τις πιο ευέλικτες και θρεπτικές επιλογές για το πρωινό σας. Μπορείτε να το φτιάξετε γλυκό με φρούτα, βούτυρα ξηρών καρπών και μαύρη σοκολάτα, ή αλμυρό με κινόα, αβοκάντο και λαχανικά. Σε κάθε περίπτωση, το μπολ σας θα είναι γεμάτο με φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και υγιή λιπαρά. Επίσης, οι ξηροί καρποί, όπως το αμύγδαλο ή το φιστίκι, είναι πηγή μαγνησίου, το οποίο ενισχύει την υγεία των οστών και συμβάλλει στη μακροζωία.

* Πηγή: Vita

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Τα σενάρια για την τιμή της βενζίνης λόγω Ιράν

Καύσιμα: Τα σενάρια για την τιμή της βενζίνης λόγω Ιράν

Vita.gr
Δευτέρα χωρίς άγχος: Πώς θα μπείτε στην εβδομάδα με το δεξί…

Δευτέρα χωρίς άγχος: Πώς θα μπείτε στην εβδομάδα με το δεξί…

Κόσμος
Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο

Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο

Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης
Κόσμος 02.03.26

Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σε μήνυμά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδη διαμήνυσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Ξεκαθάρισε μάλιστα σημειώνοντας ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα»

Σύνταξη
Στους 31 οι νεκροί στον Λίβανο από τις επιθέσεις του Ισραήλ – Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν, εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 02.03.26 Upd: 08:17

Στους 31 οι νεκροί στον Λίβανο από τις επιθέσεις του Ισραήλ – Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν, εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου

Εξαπλώνεται η φωτιά που άναψε στη Μέση Ανατολή, η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν με τον Τραμπ να βλέπει 4 εβδομάδες πολέμου και το Ισραήλ να σφυροκοπά Τεχεράνη και Βηρυτό - Το Ιράν συνεχίζει να χτυπά αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τον θάνατο του Χαμενεΐ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Λευκωσία για την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές»
Κόσμος 02.03.26

Λευκωσία για την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές»

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης για την επίθεση στη στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι

Σύνταξη
Τέμπη, τρία χρόνια μετά: Πόσο ασφαλή (δεν) είναι τα τρένα μας;
Τα κρίσιμα έργα 02.03.26

Τέμπη, τρία χρόνια μετά - Πόσο ασφαλή (δεν) είναι τα τρένα μας;

Μειωμένη κίνηση, αυξημένοι χρόνοι και ελλιπείς υποδομές χαρακτηρίζουν την κατάσταση σήμερα, τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη, τροφοδοτώντας τη δυσπιστία του επιβατικού κοινού

Κώστας Ντελέζος
Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Κοινωνιογλωσσολογία 02.03.26

Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η παραχώρηση άδειας χρήσης της φωνής του Μάικλ Κέιν σε εταιρεία ΤΝ δεν είναι απλή συμφωνία. Η εμβληματική Κόκνι προφορά του, ταυτισμένη με τη «φωνή του λαού» και τον βρετανικό κινηματογράφο, γίνεται πλέον ψηφιακό προϊόν με βαρύ πολιτισμικό φορτίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στενά του Ορμούζ: Το στρατηγικό πέρασμα για το πετρέλαιο στη μέγγενη του πολέμου
Διεθνής Οικονομία 02.03.26

Στενά του Ορμούζ: Το στρατηγικό πέρασμα για το πετρέλαιο στη μέγγενη του πολέμου

Μια ματιά στη στρατηγική θαλάσσια οδό που το Ιράν απειλεί εδώ και καιρό να κλείσει — και γιατί είναι σημαντική για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό
Πόλεμος ή Ειρήνη 02.03.26

Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό

Προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τον πόλεμο που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εις βάρος του Ιράν, το φιλοδυτικό αίσθημα καταφεύγει σε δικαιολογίες. Με πρώτη την υπεράσπιση των γυναικών και των δικαιωμάτων

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Επιχειρήσεις: Εκτοξεύτηκαν τα «λουκέτα» – Μεγάλη αύξηση πτωχεύσεων σε ένα χρόνο
+83,2% 02.03.26

Εκτοξεύτηκαν τα «λουκέτα» των επιχειρήσεων - Μεγάλη αύξηση πτωχεύσεων σε ένα χρόνο

Αυξητική τάση στα «λουκέτα» καταγράφηκε το 2025 καταδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Οι κύριες αιτίες. Οι νέες εγγραφές για το σύνολο των τομέων της οικονομίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό
Διεθνής Οικονομία 02.03.26

Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό

Το 2025, η Ιαπωνία υποδέχθηκε σχεδόν 43 εκατομμύρια τουρίστες— τον υψηλότερο αριθμό στην ιστορία της. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη φιλοξένησε πάνω από το μισό των 1,5 δισεκατομμυρίων διεθνών αφίξεων παγκοσμίως.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Επίθεση στο Ιράν – Γιατί η απόφαση του Τραμπ ίσως αποδειχθεί η χειρότερη στην ιστορία της εξωτερικής πολιτικής
Μέση Ανατολή 02.03.26

Επίθεση στο Ιράν – Γιατί η απόφαση του Τραμπ ίσως αποδειχθεί η χειρότερη στην ιστορία της εξωτερικής πολιτικής

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίθεση στο Ιράν, λίγοι αναρωτήθηκαν γιατί δεν του δόθηκε το Νόμπελ Ειρήνης. H απόφαση αυτή ίσως αποδειχθεί χειρότερη και από τον πόλεμο του Μπους στο Ιράκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: «Έκρηξη» προγαμιαίων συμβολαίων σε στελέχη εταιρειών
Τα νέα δεδομένα 02.03.26

«Έκρηξη» προγαμιαίων συμβολαίων σε στελέχη εταιρειών λόγω τεχνητής νοημοσύνης

Η φρενίτιδα με την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προσωπικές περιουσίες «αλλάζοντας τη στάση των ανθρώπων απέναντι στο τι είναι δίκαιο στις σχέσεις και στα χρήματα»

Γιώργος Κανελλόπουλος
Ιράν: Ο Μόντι παροτρύνει τον Νετανιάχου να βάλει «γρήγορα» τέλος στον πόλεμο
Τηλεφωνική συνομιλία 02.03.26

Μόντι προς Νετανιάχου: Τέλειωσε «γρήγορα» τον πόλεμο

«Η Ινδία επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει το ταχύτερο τερματισμός των εχθροπραξιών», αναφέρει ο Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Ιράν: Η Χεζμπολά άνοιξε μέτωπο από τον Λίβανο κατά του Ισραήλ
Λίβανος 02.03.26

Η Χεζμπολά μπαίνει στον πόλεμο κατά του Ισραήλ

Η Χεζμπολά μπαίνει στον πόλεμο κατά του Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας πως επιτέθηκε με «ομοβροντία πυραύλων και σμήνος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων» εναντίον στόχων στην επικράτειά του.

Σύνταξη
Ιράν: Απογειώνονται οι τιμές του πετρελαίου ως και 13% στις ασιατικές αγορές
Ασιατικές αγορές 02.03.26

Απογειώνονται οι τιμές του πετρελαίου

Ανοδο ως και 13% παρουσιάζουν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών σήμερα Δευτέρα καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω του στενού του Ορμούζ πλέον απειλούνται.

Σύνταξη
Ιράν: Τα αραβικά βασίλεια του Κόλπου απειλούν να ανταποδώσουν τα πλήγματα που δέχτηκαν
Κοινή ανακοίνωση 02.03.26

Τα αραβικά βασίλεια του Κόλπου απειλούν να ανταποδώσουν τα πλήγματα του Ιράν

Τα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου διαμηνύουν ότι τα μέτρα που θα λάβουν για την ασφάλειά τους δεν εξαιρούν το ενδεχόμενο ανταπόδοσης των πληγμάτων που δέχτηκαν από το Ιράν.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ' έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

