Η γη της ελιάς: Μυστικά και απειλές
Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς Η γη της ελιάς. Απόψε, στις 23.00, στο MEGA.
Τα μυστικά βαραίνουν, οι απειλές κλιμακώνονται και οι αντοχές δοκιμάζονται απόψε, στη σειρά Η γη της ελιάς.
Οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με αποφάσεις που μπορεί να αλλάξουν τα πάντα.
Απόψε, στις 23:00, στο MEGA.
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς
Ο Παυλής αναρρώνει στο σπίτι της Αλεξάνδρας, αλλά νιώθει σαν θηρίο μέσα σε κλουβί, καθώς θέλει να φύγει αμέσως για τη Μάνη. Η Αλεξάνδρα και ο Ορέστης κάνουν τα πάντα για να τον αποτρέψουν, καθώς η υγεία του είναι εύθραυστη. Η Μαργαρίτα θέλει να μιλήσει στον Λυκούργο για την παράνομη σχέση του Κωνσταντίνου με τη Φρύνη, αλλά η Αθηνά δεν συμφωνεί.
Ο Αντώνης απειλεί τη Χριστιάνα ότι θα αποχωρήσει από την εγκληματική οργάνωση κι αυτή αποφασίζει να του δώσει ένα καλό μάθημα: το βράδυ o Αντώνης δέχεται επίθεση από δύο άντρες έξω από το σπίτι του. Ο Μιχάλης πιάνει δουλειά στο ελαιοτριβείο και η Αθηνά τον υποδέχεται με ενθουσιασμό αλλά και με ένα ακριβό δώρο. Η Μαριλένα πιέζει την Κούλα να καταθέσει εναντίον της Ασπασίας στο δικαστήριο.
Η Φρύνη και ο Κωνσταντίνος συναντιούνται, για μία ακόμα φορά, στα κρυφά και της δίνει τα κλειδιά του σπιτιού της Ιουλίας, το οποίο σκοπεύει να αγοράσει για να μείνουν μαζί μετά το διαζύγιο. Η γυναίκα που εκβιάζει τον Αντώνη τού τηλεφωνεί και τον απειλεί ότι θα πάει στην αστυνομία και θα μιλήσει για τη Στέλλα. Ο Λυκούργος μένει έκπληκτος όταν επισκέπτεται ξαφνικά τον Κωνσταντίνο στο γραφείο του και βλέπει εκεί τη Φρύνη.
Δείτε το trailer
Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου
Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη
Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης
Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου
Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου
Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού
Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA
