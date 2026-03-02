Ένας νέος κόσμος… «Χωρίς άντρες» στη Σκηνή Brecht-2510

Η παράσταση «Χωρίς Άντρες», ένα έργο σε διασκευή και σκηνοθεσία της Αναστασίας Κουρή που βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Χρήστου Αζαριάδη, ανεβαίνει κάθε Πέμπτη στη σκηνή Brecht-2510.

Η ιστορία του «Χωρίς Άντρες»

Μία συνηθισμένη ημέρα, όλοι οι άντρες του πλανήτη, πεθαίνουν ξαφνικά και ταυτόχρονα. Στις κατοικημένες περιοχές επικρατεί χάος, καθώς έχουν απομείνει στον πλανήτη μόνο οι γυναίκες, που πρέπει να διαχειριστούν άμεσα αυτή την βίαιη αλλαγή. Όμως τώρα, έχουν έναν κόσμο στην διάθεσή τους για να τον πλάσουν όπως εκείνες θέλουν, όπως εκείνες οραματίζονται. Μπορούν για πρώτη φορά, να βγουν στο φως και να δημιουργήσουν ξανά την ανθρωπότητα από το μηδέν.

Η αρχή αυτής της νέας πραγματικότητας θα γίνει σ’ ένα πλοίο, στο λιμάνι του Πειραιά, σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον, μακριά από κινδύνους, πείνα και δίψα. Ωστόσο, όποια θέλει να παραμείνει σε αυτό και να αποτελέσει μέρος του νέου κόσμου, πρέπει να κάνει μόνο ένα πράγμα: Να συμμορφωθεί απόλυτα με τους κανόνες της καπετάνισσας.

Το μυθιστόρημα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bell.

Συντελεστές

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Αναστασία Κουρή

Βοηθός σκηνοθέτη: Βασίλης Πρέκας

Soundtrack: «Το παρελθόν». Ερμηνεύει ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης (Music/ Arrangement: Huta/ Vibehouse, Lyrics: Maria Kampouri, Production: Huta/ Sandro, Recording / Vocal Production: Final Sound Studio / Sandro, Mix/ Master: Alex Moratis / Vibehouse, Clarinet: Sandro)

Ενδυματολόγος: Ρία Ντούσκα

Φωτισμοί: Ρέα Σαμαροπούλου

Σκηνοθεσία – Μοντάζ βίντεο παράστασης: Τάκης Ιβόπουλος

Παραγωγή: Αναστασία Κουρή και Μάνος Κανελλόπουλος

Παίζουν: Λαμπρινή Γιώτη, Αναστασία Κουρή, Μαρίζα Μανατάκη, Μαριαλένα Μπόη, Μαρτίνα Ολχάβα, Εύη Παπαδάκη, Ρέα Σαμαροπούλου, Ελένη Σιδεροπούλου, Άννα Χαλκιά

Ακούγεται η φωνή της Δήμητρας Καραγιάννη

Στα βίντεο της παράστασης εμφανίζονται: Αλέξανδρος Κοταχέας, Βασίλης Πρέκας, Δημήτρης Ζιαγάκης, Χρήστος Αζαριάδης, Λίτσα Ρεστιβάκη, Βαγγέλης Ζευγολατάκος, Χάρης Ζευγολατάκος, Ηρακλής Στόγιας και τα παιδιά Ηλίας Ζευγολατάκος και Μαίρη Κουρή

Πληροφορίες:

Κάθε Πέμπτη στις 20:00

Σκηνή Brecht-2510, 3ης Σεπτεμβρίου 38, Αθήνα

Τηλέφωνο κρατήσεων: 697 6596 801

Διάρκεια: 150’ με διάλειμμα

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets