Οι αθλητικές μεταδόσεις (1/3): Πού θα δείτε τα ματς της Super League και δράση στην Ευρώπη

Γεμάτο είναι το σημερινό (1/3) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με δράση στη Super League, αλλά και στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό (16:00), η ΑΕΚ από τον Βόλο (17:30), ο Αστέρας από τον ΠΑΟΚ (19:00) και ο Άρης από τον Παναθηναϊκό (20:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/3)

08:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Αγώνας)

09:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Αγώνας)

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αμύντας – ΠΑΟΚ Α1 Basketball League Γυναικών

13:15 Novasports 2HD Τσβόλε – Άγιαξ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Μίλαν Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρέιντζερς – Σέλτικ Scottish Premiership

15:00 Novasports 1HD Έλτσε – Εσπανιόλ La Liga

15:00 Action 24 Καλαμάτα – Μαρκό Super League 2

15:00 Mega News Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος Super League 2

15:30 Novasports 4HD Τβέντε – Φέγενορντ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Super League

16:00 Novasports 5HD Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

16:00 Novasports 2HD Φούλαμ – Τότεναμ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σασουόλο – Αταλάντα Serie A

16:30 Novasports Start Στουτγκάρδη – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Οσασούνα La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ Super League

18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Τσέλσι Premier League

18:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Φράιμπουργκ Bundesliga 2025/26

19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Αστέρας Aktor Super League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 2η Μέρα

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Λάτσιο Serie A

19:30 Novasports 1HD Μπέτις – Σεβίλλη La Liga

20:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν τένις

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπερς NBA

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Άρης Super League

20:30 Novasports 2HD Αμβούργο – Λειψία Bundesliga

20:30 Novasports Premier League Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Θέλτα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Σικάγο Μπουλς – Μιλγουόκι Μπακς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρίο Άβε – Φαμαλικάο Liga Portugal