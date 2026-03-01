Οι αθλητικές μεταδόσεις (1/3): Πού θα δείτε τα ματς της Super League και δράση στην Ευρώπη
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/3) με όλα τα ματς της Super League
Γεμάτο είναι το σημερινό (1/3) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με δράση στη Super League, αλλά και στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό (16:00), η ΑΕΚ από τον Βόλο (17:30), ο Αστέρας από τον ΠΑΟΚ (19:00) και ο Άρης από τον Παναθηναϊκό (20:00).
08:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Αγώνας)
09:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Αγώνας)
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αμύντας – ΠΑΟΚ Α1 Basketball League Γυναικών
13:15 Novasports 2HD Τσβόλε – Άγιαξ Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Μίλαν Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρέιντζερς – Σέλτικ Scottish Premiership
15:00 Novasports 1HD Έλτσε – Εσπανιόλ La Liga
15:00 Action 24 Καλαμάτα – Μαρκό Super League 2
15:00 Mega News Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος Super League 2
15:30 Novasports 4HD Τβέντε – Φέγενορντ Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Super League
16:00 Novasports 5HD Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
16:00 Novasports 2HD Φούλαμ – Τότεναμ Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σασουόλο – Αταλάντα Serie A
16:30 Novasports Start Στουτγκάρδη – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Οσασούνα La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ Super League
18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Τσέλσι Premier League
18:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Φράιμπουργκ Bundesliga 2025/26
19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Αστέρας Aktor Super League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 2η Μέρα
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Λάτσιο Serie A
19:30 Novasports 1HD Μπέτις – Σεβίλλη La Liga
20:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν τένις
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπερς NBA
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Άρης Super League
20:30 Novasports 2HD Αμβούργο – Λειψία Bundesliga
20:30 Novasports Premier League Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Θέλτα La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Σικάγο Μπουλς – Μιλγουόκι Μπακς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρίο Άβε – Φαμαλικάο Liga Portugal
