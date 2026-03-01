Σε περιόδους έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων η έγκαιρη πληροφόρηση είναι «όπλο». Το World Monitor είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία επιτρέπει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο να έχεις στην οθόνη σου όλες τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο με ζωντανές κάμερες στην «καρδιά» των γεγονότων και ζωντανή ροή από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία απ’ όλο τον κόσμο.

Αντί να ψάχνεις σε δεκάδες sites, το app φιλτράρει και ομαδοποιεί πάνω από 100 επιμελημένες ροές ειδήσεων (curated feeds) από διεθνή πρακτορεία, κοινωνικά δίκτυα και επίσημες ανακοινώσεις

Επίσης, φιλοξενεί ένα διαδραστικό χάρτη απ’ όλες τις ταραχώδεις γωνιές του πλανήτη με επεξήγηση για το τι συμβαίνει και πόσο σημαντικό μπορεί να είναι ένα γεγονός. Οι εξελίξεις δεν εμφανίζονται μόνο ως κείμενο, αλλά τοποθετούνται πάνω στον χάρτη. Αυτό βοηθά να κατανοήσεις αμέσως πού εντοπίζονται οι εστίες έντασης.

Ένα «εργαλείο» που κερδίζει «πόντους»

Στο World Monitor ο επισκέπτης μπορεί να διαβάσεις κορυφαίες αναλύσεις και επισκοπήσεις ενώ διαθέτει επιλογή για «συμμετοχή σε συζήτηση».

Πρόκειται για μια πλατφόρμα που χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη προκειμένου να αντλήσει δεδομένα από παγκόσμια μετάδοση πληροφοριών τοποθετώντας τα δεδομένα σε ένα ευδιάκριτο πίνακα ελέγχου με πολλές επιλογές για τους χρήστες.

Χρησιμοποιεί AI για να δημιουργεί σύντομες περιλήψεις (briefs) από τεράστιο όγκο πληροφοριών, ώστε να μη χάνεσαι στις λεπτομέρειες. Μάλιστα, υποστηρίζει και «Local LLMs» για όσους θέλουν να κάνουν ανάλυση δεδομένων με μεγαλύτερη ιδιωτικότητα.

Προσοχή, δεν υφίσταται δημοσιογραφική επαλήθευση

Συγκεντρώνει ειδήσεις από 100 και πλέον πηγές για την γεωπολιτική, την τεχνολογία, το οικονομικά και άλλα θέματα.

Δεν πρόκειται για επίσημη κυβερνητική υπηρεσία όμως προσοχή δεν υφίσταται δημοσιογραφική επαλήθευση.

Σε αντίθεση με άλλες εφαρμογές που μπορεί να είναι υπερβολικά εμπορικές ή γεμάτες διαφημίσεις, το World Monitor έχει μια πιο «ανοιχτή» προσέγγιση. Είναι σχεδιασμένο για άτομα που θέλουν «ωμή» πληροφόρηση και δυνατότητα οπτικοποίησης των μεγάλων γεγονότων όταν αυτά εξελίσσονται.

-Το link του app, ΕΔΩ