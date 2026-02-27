Δικογραφία σε βάρος του 85χρονου ο οποίος απείλησε μαθητές με όπλο στου Ρέντη
Ο ηλικιωμένος άνδρας βγήκε από την οικία του και φέρεται να απείλησε τα παιδιά στου Ρέντη επιδεικνύοντας αεροβόλο όπλο.
Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απειλή σχηματίζεται σε βάρος ενός 85χρονου, ο οποίος φέρεται να απείλησε μαθητές γυμνασίου μετά από λεκτικό επεισόδιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτη στου Ρέντη.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:10 στην οδό Κουμουνδούρου 36, όταν μαθητές γυμνασίου είχαν λεκτική αντιπαράθεση με περίοικο της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βγήκε από την οικία του και φέρεται να απείλησε τα παιδιά επιδεικνύοντας αεροβόλο όπλο.
Αμέσως σήμανε συναγερμός και η διευθύντρια του σχολείου ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή του ηλικιωμένου.
Σε κατ’ οίκον έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο όπλα τύπου φλόμπερ καθώς και μία ρέπλικα όπλου.
Βίντεο ντοκουμέντο
Σύμφωνα με το βίντεο – ντοκουμέντο που εξασφάλισε το in, ο 85χρονος βγήκε από το σπίτι του στην οδό Κουμουνδούρου κρατώντας το όπλο, καθώς όπως υποστήριξε στους αστυνομικούς είχε ενοχληθεί από τις φωνές των παιδιών που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο προαύλιο του σχολείου.
«Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν»
Η υποδιευθύντρια του σχολείου ανέφερε: «Τα παιδιά μας ήταν στο προαύλιο και κάποια στιγμή μας ειδοποίησαν ότι ένας κύριος, έβγαλε ένα όπλο και τα απείλησε. Ήταν ένα ψεύτικο όπλο όπως είπε, γιατί έτρεξα αμέσως εγώ, μπήκα μέσα στο χώρο του, του εξήγησα, μου το έδειξε, ‘είναι ψεύτικο, δεν είναι τίποτα, ήθελα απλά να τα φοβίσω τα παιδιά είπε.
Εννοείται ότι φωνάξαμε την αστυνομία, είναι ακόμα εδώ οι άνθρωποι και κάνουν έρευνα. Δεν γνωρίζω αν αυτό το όπλο ήταν αληθινό ή όχι, πραγματικά δεν το ξέρω, έχω μπερδευτεί πια. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ένα ψεύτικο όπως μου είπε. Δεν ξέρω αν βρέθηκε, εγώ θα δώσω κατάθεση γιατί ήμουν παρούσα.
Ενοχλείται λέει από τα παιδιά που του φωνάζουν και τον απειλούν. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή έβγαλε το όπλο από την τσέπη του, έδειχνε ότι σημαδεύει τα παιδιά. Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν, τρόμαξαν, έτρεξαν πανικόβλητα να, στο προαύλιο, μας φώναξαν, πήγαμε και εμείς. Εγώ πήγα στο χώρο του, του είπα «τι είναι αυτά που κάνετε». Ε, και μετά ήρθε η σήμανση».
