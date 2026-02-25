Πατήσια: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια
Ο 70χρονος οδηγός που έβγαλε μαχαίρι στα Πατήσια νοσηλεύεται φρουρούμενος στον Ερυθρό Σταυρό - Ο 51χρονος διανομέας κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια εντός της ημέρας
Βίντεο ντοκουμέντο από το άγριο επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών που σημειώθηκε χθες, Τρίτη, στα Πατήσια με αφορμή την προτεραιότητα στον δρόμο ήρθε στο φως της δημοσιότητας.
Ήταν γύρω στις 15:00 το μεσημέρι στην οδό Νιρβάνας, στη συμβολή με την Αχαρνών, όταν ένας 51χρονος διανομέας και ένας 70χρονος οδηγός αυτοκινήτου κινούνταν σε παράλληλες πορείες. Κάποια στιγμή τα δύο οχήματα ήρθαν σε επαφή και ο 51χρονος αναβάτης της μηχανής άρχισε να διαμαρτύρεται.
Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο διανομέας σταματάει δεξιά τη μηχανή και κατεβαίνει με άγριες διαθέσεις, ενώ ελέγχει το αριστερό του μπράτσο. Την ίδια στιγμή και ο άλλος οδηγός κινείται επιθετικά προς εκείνον από την άλλη πλευρά. Μέσα σε δευτερόλεπτα, οι δύο άνδρες πιάνονται στα χέρια και να ανταλλάσσουν γροθιές.
Τα δύο οχήματα ήρθαν σε επαφή και ο 51χρονος αναβάτης της μηχανής άρχισε να διαμαρτύρεται
Πατήσια: Είχε βγει μαχαίρι προτού έρθουν στα χέρια
Σύμφωνα με το ERTnews, ο 51χρονος φώναξε στον ηλικιωμένο οδηγό «πήγες να με σκοτώσεις», ενώ προτού σταματήσει τη μηχανή και κατέβει είχε δεχθεί μαχαιριά στο αριστερό χέρι. Για καλή του τύχη, το τραύμα δεν ήταν σοβαρό.
Ήταν ακριβώς τη στιγμή που η κάμερα ασφαλείας τον δείχνει να σταματάει στην οδό Αχαρνών, να ελέγχει το αριστερό του μπράτσο και να παίρνει «θέση μάχης» ενώ ο άλλος οδηγός τον πλησίαζε απειλητικά.
Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τους δύο οδηγούς, ενώ κανείς εκ των δύο δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή του 70χρονου οδηγού βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών, με λάμα μήκους 9 εκατοστών. Ο ίδιος νοσηλεύεται φρουρούμενος στον Ερυθρό Σταυρό για παθολογικούς λόγους.
Ο 51χρονος διανομέας βρίσκεται υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του άγριου επεισοδίου.
