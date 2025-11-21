Οδηγοί έτοιμοι να πιαστούν στα χέρια – Άγριοι καβγάδες με το παραμικρό στους δρόμους

Δεν είναι λίγες οι φορές που η οδήγηση στους δρόμους της πόλης διαλύει τα νεύρα και κάνει τους οδηγούς ευέξαπτους. Η κίνηση και η αργοπορία κάνει τους ανθρώπους έτοιμους να στήσουν κάποιον άγριο καβγά με έναν άγνωστο για ασήμαντο λόγο.

Η οδήγηση στην Αθήνα φαίνεται πως είναι για οδηγούς με… γερά νεύρα καθώς πολύ συχνά ξεσπούν άγριοι καυγάδες, ακόμη και για ασήμαντο λόγο.

Τον ξυλοκόπησε για μια διαδρομή

Τα λόγια του οδηγού ταξί που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού και ληστείας από 34χρονο όταν του είπε ότι δεν μπορεί να τον μεταφέρει γιατί είχε δεσμευμένο δρομολόγιο, σοκάρουν.

«Του λέω ‘’τώρα σε παρακαλώ, κατέβα αλλιώς θα καλέσω την αστυνομία’’. ‘’Θες να φας την μπουνιά μου, ξέρεις τι μπουνιά έχω εγώ;’’. Του λέω ‘’δεν με ενδιαφέρει’’ και μου σηκώνει τη σημαία. Εκείνη τη στιγμή μου κάνει μία με τον αγκώνα του εγώ τραβιέμαι μπροστά και την αποφεύγω και με το που γυρνάω να τον κοιτάξω μου ερχόταν η δεύτερη με το δεξί».

Οι αστυνομικοί που έφθασαν στο σημείο βρήκαν τον οδηγό αιμόφυρτο μέσα στο όχημα του ενώ ο δράστης είχε παραμείνει στην θέση του συνοδηγού. Όταν προσπάθησαν να τον συλλάβουν εκείνος αντιστάθηκε βρίζοντας και φτύνοντάς τους.

Η μπουνιά από 16χρονο

Πριν από δύο ημέρες στην Κηφισίας στους Αμπελόκηπους σημειώθηκε ένα νέο βίαιο περιστατικό.

Πατέρας και γιος διέσχιζαν την διάβαση την ώρα που επιχείρησε να περάσει από το σημείο μία μηχανή. Ξεκίνησε ένας λεκτικός διαπληκτισμός, οι τόνοι ανέβηκαν μέχρι που ο 16χρονος γιος έριξε μία γροθιά στον 47χρονο οδηγό και τον έριξε κάτω με την μοτοσυκλέτα.

Πριν από μία εβδομάδα η κυρία Μαρία Σκλαβούνου προσπάθησε να περάσει την ίδια διάβαση.

«Με χτύπησε στο δεξί μου γόνατο, φεύγω προς τα πίσω, του χτύπησα το καπό, με ξαναχτυπάει, εκείνη του την ώρα και του φώναξα και του χτύπημα το καπό με χτυπά και πέφτω κάτω. η αντίδραση του 90% των οδηγών είναι να αρχίσουν να σε βρίζουν».

Εκατοντάδες οδηγοί ξεσπούν στο τιμόνι. Οι συνέπειες όμως αρκετές φορές είναι μη αναστρέψιμες.