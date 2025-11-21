Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας στον 29χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο.

Κατά την απολογία του, ο 29χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα δεν κατέληξε από τα δικά του χτυπήματα

Το κατηγορητήριο με βάση το οποίο απολογήθηκε σήμερα περιλαμβάνει το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα δεν κατέληξε από τα δικά του χτυπήματα. Επικαλέστηκε ως αιτία θανάτου του 58χρονου την «υπερτροφική μυοκαρδίτιδα» και επέμεινε στον ισχυρισμό πως το θύμα τού επιτέθηκε.

«Ζητώ συγγνώμη για την όποια εμπλοκή μου στο επεισόδιο, αλλά δεν σκότωσα κανέναν. Υπήρξε επιθετική ενέργεια εναντίον μου. Εκείνος προκάλεσε την κατάσταση. Δεν είχαμε προηγούμενα, δεν γνωριζόμασταν καν. Εκείνος πήγε να πέσει επάνω μου», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή.

Ωστόσο, παρά τους προβαλλόμενους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι από κοινού τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.