Νέος Κόσμος: Νέες μαρτυρίες για τον καυγά που οδήγησε στον θάνατο του 58χρονου – Το βαρύ παρελθόν του δράστη

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες, ζήτησε και πήρε, ο 29χρονος που ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο. Σε βάρος του, ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο καυγάς του με τον 58χρονο ξεκίνησε στην οδό Ντελακρουά, «επειδή τον έκλεισε με το αυτοκίνητό του». Ο δράστης στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε γυμναστήριο της περιοχής, απέναντι ακριβώς από το σπίτι του, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου έγινε η επίθεση. Εκεί τον είχε ακολουθήσει ο 58χρονος, ο οποίος αφού ζήτησε από τον 29χρονο να τον πλησιάσει, έβγαλε το σπρέι πιπεριού και τον ψέκασε. Ο 58χρονος εγκαταλείπει το σημείο και ο 29χρονος τον καταδιώκει και καταλήγουν στο αδιέξοδο της οδού Σουλιέ.

Το βίντεο με τον ξυλοδαρμό

Σε βίντεο καταγράφεται το λευκό αυτοκίνητο με οδηγό το 58χρονο να κινείται στην οδό Σουλιέ στο Νέο Κόσμο. Από πίσω τον ακολουθεί με το μηχανάκι του ο 29χρονος. Ο 58χρονος χάνει τον έλεγχο και πέφτει σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ο νεαρός κατηγορούμενος, που φοράει λευκό κράνος, κατεβαίνει από το μηχανάκι, πλησιάζει τον 58χρονο και με γρήγορες κινήσεις τον χτυπάει ασταμάτητα.

Αμέσως μετά ανεβαίνει στο μηχανάκι και εξαφανίζεται μέσω ενός πάρκου.

Στις εικόνες διακρίνονται δύο ακόμη άτομα με κράνος, οι οποίοι πλησιάζουν τη σκηνή του άγριου ξυλοδαρμού, αλλά δεν επεμβαίνουν.

Ήταν σε κατάσταση αμόκ, όπως περιέγραψαν οι δύο άλλοι αναβάτες που παρακολούθησαν την καταδίωξη.

Θάνατος οδηγού στον Νέο Κόσμο: Οι νέες μαρτυρίες

Φίλος του κατηγορούμενου υποστηρίζει ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο στον 29χρονο με σπρέι πιπεριού. «Ο φίλος μου ξεκίνησε να φωνάζει : » Μου ‘ριξε σπρέι πιπεριού, μου ‘ριξε σπρέι πιπεριού, δεν μπορώ να δω » και τέτοια και δυο περαστικοί με μηχανές τον άκουσαν και τον βοήθησαν να τον ακολουθήσει από πίσω, να τον σταματήσουν, να δουν τι έγινε» ισχυρίσθηκε.

Την ίδια εικόνα έδωσε στους αστυνομικούς και ένας μάρτυρας κλειδί, σύμφωνα με το Star. «Βγαίνει έξω και ανεβαίνει στο μηχανάκι. Ο άλλος είχε παρκάρει στο δέντρο και περίμενε. Με το που τον βλέπει, ακούγεται ένα σπινιάρισμα και έρχεται με το αμάξι δίπλα του και τον ψεκάζει.

Φορούσε το κράνος (o 29χρονος), το είχε κατεβασμένο κιόλας και δεν τον πήρε πολύ το σπρέι. Αυτός δεν κατέβηκε από το αμάξι, του είπε : » έλα να σου πω κάτι». Ήρθε κοντά στο τζάμι και του έριξε».

Βαρύ το παρελθόν του 29χρονου

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος του 58χρονου οφείλεται σε ανακοπή που υπέστη, ωστόσο η σορός του φέρει κακώσεις τόσο τον αυχένα όσο και στο πρόσωπο. Όπως έγραψε το in στη σορό του 58χρονου βρέθηκε σπασμένο, στην αριστερή πλευρά, το υοειδές οστό του λαιμού. Δείγμα πιθανόν του γεγονότος ότι πιέστηκε και πολύ δυνατά στον λαιμό.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που 29χρονος απασχολεί τις Αρχές. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το MEGA:

Το 2022

Μάρτιος – Ξυλοδαρμός 35χρονου άνδρα στον Ν. Κόσμο

Οκτώβριος – Ξυλοδαρμός δημοτικών αστυνομικών στην Ακρόπολη

2023

Ιούνιος – Απειλή και εξύβριση τριών υπαλλήλων μεταφορικής εταιρείας στον Ταύρο

2025

19 Οκτωβρίου – Ξυλοδαρμός αλλοδαπού στον Ν. Κόσμο

20 Οκτωβρίου -Ξυλοδαρμός και τραυματισμός με κοπίδι τριών ατόμων από τη Νιγηρία στον Ν. Κόσμο

Νοέμβριος – Θανάσιμος τραυματισμός 58χρονου στον Ν. Κόσμο