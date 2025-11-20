Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το Νέο Κόσμο: Η στιγμή που ο 58χρονος ψεκάζει με σπρέι τον 29χρονο

Νέα ντοκουμέντα σχετικά με την δολοφονική επίθεση του 29χρονου στον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως φαίνεται, τα δύο άτομα είχαν διαμάχη, που ξεκίνησε από ένα φανάρι στο δρόμο και συνεχίστηκε μέχρι την τραγική κατάληξη του 58χρονου στο τιμόνι του ΙΧ που οδηγούσε.

Το σπρέι πιπεριού

Όπως κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, την ώρα που ο 29χρονος είχε βγει από το γυμναστήριο που είχε πάει μετά τον πρώτο τσακωμό με τον 58χρονο, εκείνος τον βρήκε ξανά και τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού.

Η κάμερα ασφαλείας καταγράφει το λευκό όχημα του 58χρονου να πλησιάζει τον νεαρό, ο οποίος έχει φορέσει το κράνος του και βρίσκεται δίπλα στη μηχανή του.

Ο 58χρονος προσπαθεί μέσα από το αυτοκίνητο να ψεκάσει τον 29χρονο με σπρέι πιπεριού, με τον νεαρό να τινάζεται για να αποφύγει το σπρέι και στη συνέχεια να χτυπά με το χέρι του το παρμπρίζ του ΙΧ.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο 58χρονος βάζει μπρος και αποχωρεί από το σημείο, με τον 29χρονο να ανεβαίνει στη μηχανή και να τον καταδιώκει.

Δίωξη για ανθρωποκτονία

Υπενθυμίζεται ότι ο 29χρονος έχει ομολογήσει τον ξυλοδαρμό του 58χρονου και εναντίον του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.