Βελούχι: Ο γιος του 74χρονου ορειβάτη αναγνώρισε τη σορό

Ο γιος του μέχρι πρότινος αγνοούμενου 74χρονου ορειβάτη, επιβεβαίωσε ότι η σορός που εντοπίστηκε στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο Βελούχι Ευρυτανίας, ανήκει στον πατέρα του.

Οι Αρχές εκτιμούσαν ότι η σορός που είχε εντοπιστεί άνηκε στον 74χρονο, του οποίου τα ίχνη αγνοούνταν από το απόγευμα του Σαββάτου, έπειτα από χιονοθύελλα που ξέσπασε στην περιοχή. Ωστόσο, η επιβεβαίωση ήρθε μετά την αναγνώριση από τον γιο του, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ.

Το χρονικό

Ο 74χρονος συμμετείχε σε 17μελή ομάδα ορειβατών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, που είχε μεταβεί στην περιοχή με σκοπό την ανάβαση στην «Ψηλή Κορφή» που είναι και η κορυφή του βουνού.

Κατά τη διάρκεια της ανάβασης, ο 74χρονος ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ότι δεν θα συνεχίσει μέχρι την κορυφή και πως θα παραμείνει σε συγκεκριμένο σημείο, περιμένοντας την επιστροφή τους.

Ωστόσο, όταν οι υπόλοιποι ορειβάτες επέστρεψαν, δεν τον βρήκαν στο προκαθορισμένο σημείο. Παρά τις άμεσες αναζητήσεις που πραγματοποίησαν στην ευρύτερη περιοχή, δεν κατέστη δυνατό να εντοπίσουν τον 74χρονο ορειβάτη.

Η ανησυχία τους εντάθηκε όταν διαπίστωσαν ότι το κινητό του τηλέφωνο χτυπούσε κανονικά, χωρίς όμως να απαντά στις κλήσεις.

Τότε ειδοποίησαν τις Αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσουν οι αναζητήσεις για τον 74χρονο.