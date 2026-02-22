Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»
Η Μάντσεστερ Σίτι δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε μία υπεπολύτιμη νίκη με 2-1 επί της Νιούκαστλ στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Premier League κι έτσι μείωσε στο -2 από την πρωτοπόρο, Άρσεναλ.
Ο Νίκο Ο’ Ράιλι πέτυχε δύο γκολ μέσα σε 27 λεπτά κι έτσι η Μάντσεστερ Σίτι, έστω και λίγο αγχωτικά, επικράτησε με 2-1 της Νιούκαστλ στο Έτιχαντ για την 27η αγωνιστική της Premier League κι έβαλε πίεση στην Άρσεναλ.
Βλέπετε η πρωτοπόροι «κανονιέρηδες» που αντιμετωπίζουν την Κυριακή (22/2) την Τότεναμ («καίγεται» για βαθμούς καθώς είναι πολύ χαμηλά) εκτός έδρας έχουν 58 βαθμούς σε 27 παιχνίδια, ενώ η ομάδα του Γκουαρδιόλα έχει πλέον 56, επίσης σε 27 ματς.
Από την πλευρά της η Νιούκαστλ παρέμεινε στους 36 μετά την 11η ήττα της και από τη μία δεν πάει για Ευρώπη, από την άλλη δεν κινδυνεύει κιόλας.
Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Νούνες, Ντίας (46’ Χουσάνοβ), Γκεΐ, Αΐτ Νουρί, Ρόδρι, Μπερνάρντο Σίλβα, Ο’Ράιλι, Μαρμούς (57’ Τσερκί), Σεμένιο (87′ Φόντεν), Χάαλαντ.
Νιούκαστλ: Πόουπ, Τρίπιερ, Χολ, Μπερν, Τιαό, Τονάλι, Γουίλοκ (60’ Ζοέλιντον), Γκόρντον (78′ Οσούλα), Ράμσεϊ, Βολτεμάντε (60’ Μπαρνς), Ελάνγκα (78’ Μέρφι)
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής της Premier League
Σάββατο 21/02
Άστον Βίλα-Λιντς 1-1
(88′ Έιμπραχαμ – 31′ Σταχ)
Μπρέντφορντ-Μπράιτον 0-2
(30′ Γκόμες, 45’+1′ Γουέλμπεκ)
Τσέλσι-Μπέρνλι 1-1
(3′ Ζοάο Πέδρο – 93′ Φλέμινγκ)
Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ 0-0
Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 2-1
(14′, 27′ Ο’Ράιλι – 22′ Χολ)
Κυριακή 22/02
Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ (16:00)
Σάντερλαντ-Φούλαμ (16:00)
Τότεναμ-Άρσεναλ (18:30)
Δευτέρα 23/02
Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)
Η βαθμολογία στην Premier League
Αναλυτικά η επόμενη (28η) αγωνιστική:
Παρασκευή 27/02
Γουλβς-Άστον Βίλα (22:00)
Σάββατο 28/02
Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ (14:30)
Μπέρνλι-Μπρέντφορντ (17:00)
Λίβερπουλ-Γουέστ Χαμ (17:00)
Νιουκάστλ-Έβερτον (17:00)
Λιντς-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)
Κυριακή 01/03
Μπράιτον-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)
Φούλαμ-Τότεναμ (16:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)
Άρσεναλ-Τσέλσι (18:30)
