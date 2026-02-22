Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»

Ο Νίκο Ο’ Ράιλι πέτυχε δύο γκολ μέσα σε 27 λεπτά κι έτσι η Μάντσεστερ Σίτι, έστω και λίγο αγχωτικά, επικράτησε με 2-1 της Νιούκαστλ στο Έτιχαντ για την 27η αγωνιστική της Premier League κι έβαλε πίεση στην Άρσεναλ.

Βλέπετε η πρωτοπόροι «κανονιέρηδες» που αντιμετωπίζουν την Κυριακή (22/2) την Τότεναμ («καίγεται» για βαθμούς καθώς είναι πολύ χαμηλά) εκτός έδρας έχουν 58 βαθμούς σε 27 παιχνίδια, ενώ η ομάδα του Γκουαρδιόλα έχει πλέον 56, επίσης σε 27 ματς.

Από την πλευρά της η Νιούκαστλ παρέμεινε στους 36 μετά την 11η ήττα της και από τη μία δεν πάει για Ευρώπη, από την άλλη δεν κινδυνεύει κιόλας.

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Νούνες, Ντίας (46’ Χουσάνοβ), Γκεΐ, Αΐτ Νουρί, Ρόδρι, Μπερνάρντο Σίλβα, Ο’Ράιλι, Μαρμούς (57’ Τσερκί), Σεμένιο (87′ Φόντεν), Χάαλαντ.

Νιούκαστλ: Πόουπ, Τρίπιερ, Χολ, Μπερν, Τιαό, Τονάλι, Γουίλοκ (60’ Ζοέλιντον), Γκόρντον (78′ Οσούλα), Ράμσεϊ, Βολτεμάντε (60’ Μπαρνς), Ελάνγκα (78’ Μέρφι)

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής της Premier League

Σάββατο 21/02

Άστον Βίλα-Λιντς 1-1

(88′ Έιμπραχαμ – 31′ Σταχ)

Μπρέντφορντ-Μπράιτον 0-2

(30′ Γκόμες, 45’+1′ Γουέλμπεκ)

Τσέλσι-Μπέρνλι 1-1

(3′ Ζοάο Πέδρο – 93′ Φλέμινγκ)

Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 2-1

(14′, 27′ Ο’Ράιλι – 22′ Χολ)

Κυριακή 22/02

Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ (16:00)

Σάντερλαντ-Φούλαμ (16:00)

Τότεναμ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 23/02

Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Η βαθμολογία στην Premier League



Αναλυτικά η επόμενη (28η) αγωνιστική:

Παρασκευή 27/02

Γουλβς-Άστον Βίλα (22:00)

Σάββατο 28/02

Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ (14:30)

Μπέρνλι-Μπρέντφορντ (17:00)

Λίβερπουλ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Νιουκάστλ-Έβερτον (17:00)

Λιντς-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)

Κυριακή 01/03

Μπράιτον-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Φούλαμ-Τότεναμ (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Άρσεναλ-Τσέλσι (18:30)