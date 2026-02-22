Έρευνα της La Liga για συνθήματα θανάτου των οπαδών της Οσασούνα προς τον Βινίσιους

Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέπεσε σε… γκέλα ολκής απέναντι στην Οσασούνα, η οποία την κέρδισε με 2-1 και έδωσε την ευκαιρία στην Μπαρτσελόνα να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας, σε ένα παιχνίδι που ήταν ξανά στο επίκεντρο ο Βινίσιους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «The Athletic», μετά το γκολ που πέτυχε ο Βινίσιους στο 73ο λεπτό, ισοφαρίζοντας για τους «μερένγκες» δέχτηκε νέα επίθεση λίγες μέρες μετά από αυτή στο ματς με την Μπενφίκα. Ο 25χρονος επιθετικός πανηγύρισε δείχνοντας το όνομά του στη φανέλα και κάνοντας την κίνηση «είμαι εδώ» προς την κερκίδα.

Η αντίδραση αυτή φαίνεται πως προκάλεσε μερίδα οπαδών της Οσασούνα, οι οποίοι, όπως καταγράφηκε σε βίντεο, άρχισαν να φωνάζουν το σύνθημα «Βινίσιους, πέθανε». Το οπτικοακουστικό υλικό έχει ήδη τεθεί υπόψη των αρχών της ισπανικής λίγκας, η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και να αποδοθούν ευθύνες.

Δείτε την ανάρτηση του «Athletic» για τον Βινίσιους και την επίθεση που δέχτηκε

Vinicius Junior scored, but Real Madrid lost 2-1 to Osasuna in their first game since the alleged racist abuse suffered by the Brazil forward in his side’s Champions League game against Benfica. The 25-year-old forward turned home Madrid’s equaliser at Osasuna’s El Sadar stadium… pic.twitter.com/tbH91dzRxn — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 21, 2026

Η La Liga ξεκίνησε, μάλιστα, έρευνα, μετά το βίντεο που δείχνει φιλάθλους της Οσασούνα να εύχονται θάνατο στον Βραζιλιάνο άσο της Ρεάλ.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε λίγα 24ωρα μετά από όσα συνέβησαν στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα πλέι οφ του Champions League στο οποίο ο Βινίσιους κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση από τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, ο οποίος φέρεται να τον αποκάλεσε «μαϊμού» τουλάχιστον πέντε φορές, ενώ ο διαιτητής ενεργοποίησε και το πρωτόκολλο της UEFA για αυτές τις περιπτώσεις και η αναμέτρηση μετατράπηκε σε μια βραδυφλεγής βόμβα με τους παίκτες στο επίκεντρο.