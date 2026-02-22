FemTech: Η τεχνολογία είναι γένους θηλυκού

Για δεκαετίες τώρα, η ιατρική έρευνα και ο τεχνολογικός σχεδιασμός αντιμετώπιζαν το ανδρικό σώμα ως το «πρότυπο» στις μελέτες τους. Από τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων μέχρι τον σχεδιασμό των crash test στα αυτοκίνητα, οι γυναίκες αποτελούσαν συχνά μια υποσημείωση. Σήμερα, μια νέα γενιά γυναικών επιχειρηματιών και επιστημόνων ανατρέπει αυτό το αναχρονιστικό status quo μέσω του FemTech.

Ο όρος, που επινοήθηκε το 2016 από την Δανή Ida Tin (ιδρύτρια της εφαρμογής Clue), περιγράφει το οικοσύστημα λογισμικού, διαγνωστικών μέσων και προϊόντων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για τη βελτίωση της γυναικείας υγείας. Κάποιοι θα βιαστούν να το χαρακτηρίσουν ως «ροζ μάρκετινγκ» αλλά δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, καθώς αποτελεί μια βαθιά τομή σε ανάγκες που παρέμεναν στο σκοτάδι.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της McKinsey & Company, η αγορά του FemTech εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027. Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες λαμβάνουν το 80% των αποφάσεων για την υγεία των νοικοκυριών τους, η χρηματοδότηση (Venture Capital) προς γυναίκες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στα σχετικά πεδία παραμένει δυσανάλογα χαμηλή (μόλις 2-3%).

Το FemTech όμως δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική εξέλιξη, αλλά έναν ισχυρό καταλύτη για την έρευνα και την καινοτομία στη γυναικεία υγεία, δημιουργώντας παράλληλα έναν ζωτικό χώρο επαγγελματικής ανάδειξης για γυναίκες επιστήμονες, όπως data scientists και data analysts, που επιθυμούν να αφήσουν το αποτύπωμά τους στον κλάδο. Το γεγονός ότι η πλειονότητα αυτών των εταιρειών ιδρύεται και διοικείται από γυναίκες προσδίδει στην αγορά μια μοναδική ανθρωποκεντρική προσέγγιση, καθώς η βιωματική κατανόηση των αναγκών και των προβλημάτων μετατρέπεται σε στοχευμένες τεχνολογικές λύσεις που απαντούν στις πραγματικές προκλήσεις της καθημερινότητας των γυναικών.

Επιπροσθέτως, το FemTech δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη γονιμότητα. Εκτείνεται σε τομείς όπως η εμμηνόπαυση, ένας τομέας που κάποτε θεωρούνταν «ταμπού» καθώς σηματοδοτούσε τη δύση της γυναίκας, τώρα προσελκύει επενδύσεις για λύσεις που αφορούν τη διαχείριση συμπτωμάτων που τόσο τις ταλαιπωρούν. Επίσης, στην ογκολογία, συνεχώς γίνονται μελέτες για εξειδικευμένα εργαλεία για τον καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας. Και μην ξεχνάμε και τις χρόνιες παθήσεις, όπως η ενδομητρίωση, η οποία επηρεάζει 1 στις 10 γυναίκες παγκοσμίως, αλλά συχνά χρειάζεται 7-10 χρόνια για να διαγνωστεί.

Η έρευνα πίσω από τα δεδομένα

Η ανάγκη για FemTech εδράζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) επισημαίνει στο Gender and Health Fact Sheet ότι οι έμφυλες ανισότητες δημιουργούν εμπόδια στην πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες υγείας, ενώ οι κοινωνικοί κανόνες επηρεάζουν άμεσα την έκθεση σε κινδύνους και την αντιμετώπιση των ασθενών από τα συστήματα υγείας.

Επιπλέον, η έρευνα της Statista δείχνει ότι η δημοτικότητα των εφαρμογών παρακολούθησης της περιόδου είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Οι γυναίκες αναζητούν πλέον «έξυπνες» συσκευές που προσφέρουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντάς τους να έχουν τον έλεγχο του σώματός τους.

Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουμε για το FemTech είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για μια κατηγορία προϊόντων αλλά κάτι πολύ περισσότερο: είναι η απάντηση στην ιστορική υποεκπροσώπηση των γυναικών στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Καινοτομίες που αλλάζουν ζωές

Πώς μεταφράζεται όμως αυτή η τεχνολογία στην καθημερινότητα;

Διαγνωστική στο σπίτι: Εταιρείες αναπτύσσουν «έξυπνα» σερβιετάκια ή τεστ αίματος στο σπίτι που μπορούν να ανιχνεύσουν ορμονικές διαταραχές ή δείκτες για Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS). Wearables για την εμμηνόπαυση: Βραχιόλια που χρησιμοποιούν θερμοηλεκτρική τεχνολογία για να καταπολεμήσουν τις εξάψεις σε δευτερόλεπτα. Ψηφιακή Θεραπευτική (DTx): Εφαρμογές που χρησιμοποιούν Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (CBT) για την επιλόχεια κατάθλιψη, μια κατάσταση που συχνά διαφεύγει της προσοχής των παραδοσιακών συστημάτων υγείας.

Σύμφωνα με το Global FemTech Market Report 2024-2030, η άνοδος της τηλεϊατρικής κατά τη διάρκεια της πανδημίας λειτούργησε ως καταλύτης, κάνοντας τις γυναίκες πιο εξοικειωμένες με την ψηφιακή διαχείριση της υγείας τους.

Οι προκλήσεις

Παρά την πρόοδο, το ρεπορτάζ οφείλει να αναδείξει και τη σκοτεινή πλευρά: την προστασία των δεδομένων. Σε χώρες όπου τα αναπαραγωγικά δικαιώματα δέχονται πιέσεις, η διαρροή δεδομένων από εφαρμογές περιόδου μπορεί να έχει νομικές συνέπειες. Οργανισμοί όπως το Privacy International προειδοποιούν για την ανάγκη αυστηρότερων πλαισίων κρυπτογράφησης στα FemTech προϊόντα.

Η επιτυχία του FemTech δεν κρίνεται μόνο από τα κέρδη, αλλά περισσότερο από την ικανότητά του να προσφέρει λύσεις σε γυναίκες ειδικότερα σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η πρόσβαση σε γυναικολόγους είναι περιορισμένη.

Να σημειώσουμε άλλωστε ότι η τεχνολογία που σχεδιάζεται από γυναίκες για γυναίκες, τείνει να είναι πιο ενσυναισθητική, εστιάζοντας στη χρηστικότητα και την εξάλειψη του στίγματος.

Το FemTech αποδεικνύει ότι όταν οι γυναίκες κατέχουν τα εργαλεία της τεχνολογίας, δεν δημιουργούν απλώς gadgets, αλλά λύσεις για πραγματικά προβλήματα που η επιστήμη αγνοούσε για αιώνες.

Το μέλλον

Το μέλλον του FemTech προδιαγράφεται ως ένα πεδίο έντονων αντιθέσεων, όπου η εντυπωσιακή οικονομική δυναμική συνυπάρχει με κρίσιμες προκλήσεις δεοντολογίας και ασφάλειας. Ενώ η αγορά αναπτύσσεται ραγδαία, ο ίδιος ο όρος δέχεται κριτική καθώς ενδέχεται να υποδηλώνει λανθασμένα ότι η γυναικεία υγεία αποτελεί μια περιορισμένη, δευτερεύουσα αγορά.

Παράλληλα, οι εταιρείες καλούνται να υπερκεράσουν τη διστακτικότητα των επενδυτών, που συχνά υποτιμούν τα γυναικεία ζητήματα, αλλά όπως αναφέραμε και παραπάνω να θωρακίσουν την κυβερνοασφάλεια των πλατφορμών τους, καθώς η διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων —όπως οι πληροφορίες εγκυμοσύνης— καθιστά την προστασία από κακόβουλες επιθέσεις (hacking) απόλυτη προτεραιότητα για την επιβίωση και την αξιοπιστία του κλάδου.