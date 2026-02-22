Μία γυναίκα νεκρή είναι ο θλιβερός απολογισμός του σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πάτρα, στη συνοικία της Οβρυάς.

Η 45χρονη συνεπιβάτιδα στο ένα από τα δύο οχήματα ανασύρθηκε νεκρή

Από τη σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων έχουν αναφερθεί και τραυματισμοί, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσοι άνθρωποι επέβαιναν μέσα στα αυτοκίνητα και σε τι κατάσταση βρίσκονται.

Η τραγωδία, όπως αναφέρει το Τempo24, σημειώθηκε στις 2:30 σήμερα τα ξημερώματα, στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Οδυσσέα Ανδρούτσου.

Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα το ένα να καβαλήσει το πεζοδρόμιο, να ξηλώσει πινακίδα επιχείρησης και να ακινητοποιηθεί λίγα μέτρα πιο πέρα.

Στις Αρχές και το ΕΚΑΒ σήμανε συναγερμός και στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά για τη 45χρονη συνεπιβάτιδα στο ένα από τα δύο οχήματα, η οποία ανασύρθηκε νεκρή.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνες για να διακριβώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα.