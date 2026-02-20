Γνωστή εκπαιδευτικός από την Πάτρα η γυναίκα που παρασύρθηκε από μηχανή και σκοτώθηκε στην Πατησίων

Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα η τραγική είδηση θανάτου της άτυχης γυναίκας σε τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Πρόκειται για την εκπαιδευτικό Καίτη Μαυράκη – Λύχρου, σύζυγο του γνωστού πνευμονολόγου Γιάννη Λύχρου.

Η Καίτη Μαυράκη-Λύχρου υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Αχαΐα, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Επίσης διετέλεσε και διαμερισματικός σύμβουλος Ρίου στο Δήμο της Πάτρας.

Η Νέα Αριστερά

Η Νέα Αριστερά Αχαΐας εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση αναφέροντας τα εξής:

«Η Νέα Αριστερά Αχαΐας εκφράζει τη θλίψη της για τον αδόκητο και τραγικό θάνατο της συντρόφισσας Καίτης Μαυράκη-Λύχρου.

Η Καίτη Μαυράκη-Λύχρου υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Αχαΐα από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Διετέλεσε δε και διαμελιστικός σύμβουλος Ρίου στο Δήμο της Πάτρας.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον σύζυγό της και σύντροφο Γιάννη Λύχρο και τα παιδιά τους, για την απώλεια της αγαπημένης τους συζύγου και μητέρας».

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το τροχαίο δυστύχημ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο ρεύμα ανόδου της Πατησίων στο ύψος της οδού Τροίας στο κέντρο της Αθήνας.

Ο οδηγός της μηχανής, κινούμενος επί της Πατησίων, παρέσυρε την 74χρονη η οποία επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου κατέληξε λίγο αργότερα.

Ο 28χρονος οδηγός της μηχανής συνελήφθη και στο αλκοτέστ που του έγινε διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Συγκεκριμένα το αλκοτέστ έδειξε 0,58 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ το νόμιμο όριο είναι 0,25 mg/lt.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για για ανθρωποκτονία από αμέλεια.