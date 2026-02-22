Κομοτηνή: Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας που κατέρρευσε το πάτωμα – Σοκάρουν οι μαρτυρίες θαμώνων

Ελεύθεροι αφέθηκαν με προφορική εντολή εισαγγελέα οι δύο ιδιοκτήτες, ηλικίας 35 και 28 ετών, της ταβέρνας στον οικισμό Πανδρόσου στην Κομοτηνή που χθες κατέρρευσε τμήμα του δαπέδου με αποτέλεσμα δεκαπέντε περίπου πελάτες που εκείνη την ώρα γευμάτιζαν να βρεθούν στο κενό και στον υπόγειο χώρο του καταστήματος.

Κατηγορούνται για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια και όπως έγινε γνωστό η υπόθεσή τους θα λάβει ρητή δικάσιμο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς και του ΕΚΑΒ, για τη διακομιδή έξι τραυματιών στο νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ άλλα τρία άτομα προσήλθαν με ιδιωτικά οχήματα.

Ευτυχώς η κατάσταση όλων δεν εμπνέει κάποια ανησυχία. Για νοσηλεία εισήχθη ένας 69χρονος με κάταγμα στα πλευρά, και για προληπτική παρακολούθηση μία 61χρονη. Οι υπόλοιποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν.

Τα αίτια του ατυχήματος θα διερευνηθούν αρμοδίως έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

«Νομίζαμε ότι έπεφτε χαλάζι»

Πελάτισσα της ταβέρνας που βρέθηκε στο κενό όταν κατέρρευσε το πάτωμα μίλησε στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα».

«Ήμασταν μία παρέα εννέα ατόμων. Ακούσαμε έναν περίεργο θόρυβο, νομίζοντας εξαρχής ότι έχει πέσει κάποια καρέκλα, κάποιος δίσκος, δεν δώσαμε σημασία, συνεχίσαμε το φαγοπότι, οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καλές και ακούγαμε έναν περίεργο θόρυβο και υποθέσαμε ότι έριχνε χαλάζι, ήμασταν δίπλα στο τζάμι. Όμως δεν ήταν το χαλάζι, ήταν από κάτω τα ξύλινα, τα σαθρά υποστυλώματα που είχε. Ήταν σάλα η οποία κρεμόταν από ένα ποδαράκι. Είχε τέτοια υποστυλώματα και από πάνω ο ιδιοκτήτης, ο επιχειρηματίας, είχε βάλει τσιμέντο και πλακάκι. Πραγματικά είναι σαν να άνοιξε η γη και να μας κατάπιε. Δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε, να κάνουμε τίποτα απολύτως. Ξαφνικά εγώ βρέθηκα στο κενό, όπως και όλη μου η παρέα. Έχω κινηθεί νομικά», σημείωσε.

«Αν δεν υπήρχε ένα άλλο δοκάρι παραδίπλα θα έπεφτε η στέγη πάνω στο κεφάλι μας. Εγώ ήμουν εγκλωβισμένη επί ένα τέταρτο, δεν μπορούσα να βγω. Ήμουν ανάμεσα σε τραπέζια, σε καρέκλες», συνέχισε η γυναίκα.