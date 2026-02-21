Κατέρρευσε πάτωμα ταβέρνας στη Ροδόπη – Στο νοσοκομείο οχτώ άτομα
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δάπεδο τμήματος του καταστήματος υποχώρησε, με αποτέλεσμα οι θαμώνες που κάθονταν σε τέσσερα διαφορετικά τραπέζια να βρεθούν ξαφνικά στο κενό.
- Σε συναγερμό ο Έβρος: Πνίγηκε το Σουφλί – «Βουλιάζουν» περισσότερα από 60.000 στρέμματα
- Live η νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση στην Πάτρα - Πάνω από 50.000 καρναβαλιστές στους δρόμους
- «Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας
- Στέλεχος της Χεζμπολάχ καλεί σε αντίσταση μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου σε κατάστημα εστίασης στον οικισμό της Πανδρόσου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δάπεδο τμήματος του καταστήματος υποχώρησε, με αποτέλεσμα οι θαμώνες που κάθονταν σε τέσσερα διαφορετικά τραπέζια να βρεθούν ξαφνικά στο κενό.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν οκτώ άτομα στο Νοσοκομείο Κομοτηνής.
Οι δύο από αυτούς θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά στο Νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι αποχώρησαν. Σημειώνεται, πως η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.
Οι υπόλοιποι πελάτες είναι καλά στην υγεία τους, παρά το σοκ που υπέστησαν.
- Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral
- Πάνω από 50.000 καρναβαλιστές στους δρόμους για το Πατρινό Καρναβάλι – Live η νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση
- Μεντιλίμπαρ: «Να τελειώνουμε τα ματς νωρίτερα»
- Κατέρρευσε πάτωμα ταβέρνας στη Ροδόπη – Στο νοσοκομείο οχτώ άτομα
- Γαλλία: Η ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή
- ΑΟΠ Φαλήρου – Ολυμπιακός 8-19: Εύκολη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»
- Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ποζάρει γυμνή και ανέμελη στην παραλία – «Νιώθω καλά με το να φωτογραφίζομαι όπως εγώ θέλω»
- Μεντιλίμπαρ: «Δεν πρέπει να κρατάμε τον αντίπαλο ζωντανό μέχρι το τελευταίο λεπτό»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις