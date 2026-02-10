Ρέθυμνο: Κατέρρευσε τμήμα κτιρίου σε κεντρικό δρόμο – Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα
Το κτίριο, ήταν από τα παλαιότερα της περιοχής και δεν άντεξε άλλο στη φθορά του χρόνου.
Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/02) στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, όταν τμήμα από ένα παλιό κτίριο στην οδό Αρκαδίου υποχώρησε ξαφνικά, σκορπίζοντας μπάζα στο πεζοδρόμιο και στο οδόστρωμα.
Πολυσύχναστο το σημείο που έπεσε το κτίριο
Το σημείο θεωρείται ιδιαίτερα πολυσύχναστο, γεγονός που κάνει το συμβάν ακόμη πιο ανησυχητικό.
Ευτυχώς, τη στιγμή της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος πεζός, αποτρέποντας τα χειρότερα.
Άμεσα αποκλείστηκε ο χώρος με προειδοποιητική κορδέλα, ενώ έχουν ήδη ειδοποιηθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες αναμένεται να προχωρήσουν τόσο στην απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών όσο και σε παρεμβάσεις για την πλήρη διασφάλιση της περιοχής.
