Πειραιάς: Κατέρρευσε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Ζημιές σε αυτοκίνητα

Δεύτερο περιστατικό κατάρρευσης εγκαταλελειμμένου κτιρίου μέσα σε λίγες ημέρες καταγράφεται στον Πειραιά, μετά τη νεροποντή της Τετάρτης.

Το πρωί του Σαββάτου, παλαιό ετοιμόρροπο οίκημα κατέρρευσε προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, χωρίς ευτυχώς τραυματισμούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, το πρωί του Σαββάτου κατέρρευσε παλαιό, ετοιμόρροπο οίκημα επί της οδού Μακεδονίας. Από την πτώση του κτιρίου στο πεζοδρόμιο και τον δρόμο δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ συνεργεία έσπευσαν άμεσα στο σημείο για την απομάκρυνση των συντριμμιών.

Μεγάλες φθορές προκλήθηκαν και σε σταθμευμένα οχήματα, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Το νέο συμβάν επαναφέρει με ένταση το ζήτημα των επικίνδυνων εγκαταλελειμμένων κτιρίων και των ευθυνών για την αντιμετώπισή τους.

Το περιστατικό έρχεται δύο ημέρες μετά την κατάρρευση διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Παπαναστασίου στην Καστέλα, όπου είχε σπεύσει και ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, κάνοντας λόγο για πλέγμα ευθυνών που εμποδίζει την τοπική αυτοδιοίκηση να δράσει ουσιαστικά για την επίλυση του προβλήματος των εγκαταλελειμμένων κτιρίων.

«Αποτυπώνεται η παθογένεια δεκαετιών του ελληνικού κράτους. Η Πολεοδομία είχε κάνει έκθεση κινδύνου και είχε στείλει το θέμα στον Εισαγγελέα ήδη από το 2016», είχε αναφέρει ο κ. Μώραλης, υπογραμμίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες επέδειξαν παντελή αδιαφορία, περιοριζόμενοι στην τοποθέτηση πρόχειρων τσίγκων.

«Το συγκεκριμένο ακίνητο είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ υπήρχε πρόταση χαρακτηρισμού και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτός ο διπλός χαρακτηρισμός, σε συνδυασμό με τη δαιδαλώδη νομοθεσία, καθιστά κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή κατεδάφισης από τον Δήμο σχεδόν αδύνατη» επισήμανε ο Δήμαρχος Πειραιά.