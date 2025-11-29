Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και καταπλάκωσε μία 50χρονη

Σοκ έχει προκαλέσει στο Άργος, το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο, πριν το μεσημέρι, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όταν ένα μεγάλο τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε και καταπλάκωσε μια 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών, η οποία βρισκόταν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και ασχολούνταν με εργασίες.

Ο θόρυβος από την κατάρρευση ήταν τόσο βίαιος, όπως μεταδίδει το argolikeseidhseis.gr, που προκάλεσε πανικό σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο.

Η τραυματίας είχε τις αισθήσεις της – Διακομίσθηκε στο ΚΑΤ

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν αμέσως η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η τραυματίας, που είχε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου από τους γιατρούς κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο ΚΑΤ στην Αθήνα για περαιτέρω φροντίδα.