Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 18:55
Θρήνος στην Πάτρα: 22χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 16:00
Τι να κάνετε αν δεν λάβατε την επιστροφή ενοικίου
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 17:37
Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 1 έως 5 Δεκεμβρίου
Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και καταπλάκωσε μία 50χρονη
Ελλάδα 29 Νοεμβρίου 2025 | 21:03

Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και καταπλάκωσε μία 50χρονη

Σοκ στο Άργος έπειτα από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Αγίου Νικολάου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Σοκ έχει προκαλέσει στο Άργος, το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο, πριν το μεσημέρι, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όταν ένα μεγάλο τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε και καταπλάκωσε μια 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών, η οποία βρισκόταν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και ασχολούνταν με εργασίες.

Ο θόρυβος από την κατάρρευση ήταν τόσο βίαιος, όπως μεταδίδει το argolikeseidhseis.gr, που προκάλεσε πανικό σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο.

Η τραυματίας είχε τις αισθήσεις της – Διακομίσθηκε στο ΚΑΤ

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν αμέσως η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η τραυματίας, που είχε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου από τους γιατρούς κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο ΚΑΤ στην Αθήνα για περαιτέρω φροντίδα.

Commodities
Χρυσός: Θα λάμπει και το 2026 – Τι βλέπουν οι αναλυτές της Wall Street

Χρυσός: Θα λάμπει και το 2026 – Τι βλέπουν οι αναλυτές της Wall Street

Σαλαμίνα: Τα κενά μνήμης, οι «περίεργες» ερωτήσεις πριν το φονικό και τα βίντεο που πρόδωσαν την 46χρονη
Ελλάδα 29.11.25

Σαλαμίνα: Τα κενά μνήμης, οι «περίεργες» ερωτήσεις πριν το φονικό και τα βίντεο που πρόδωσαν την 46χρονη

Η 46χρονη κατηγορούμενη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα επιχείρησε ενώπιον του ανακριτή να θολώσει τα νερά, αναίρεσε την ομολογία της και επέδειξε... επιλεκτική μνήμη

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Κατεδαφιστέο ένα σπίτι στα Τζουμέρκα λόγω των κατολισθήσεων – Ακατάλληλα για χρήση άλλα τρία
Κακοκαιρία 29.11.25

Κατεδαφιστέο ένα σπίτι στα Τζουμέρκα λόγω των κατολισθήσεων - Ακατάλληλα για χρήση άλλα τρία

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις περιοχές των Τζουμέρκων που σημειώθηκαν κατολισθήσεις - Συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες από την Πολιτική Προστασία - Διαχειρίσιμη η κατάσταση σύμφωνα με την ΕΑΓΜΕ

Σύνταξη
Χαλάνδρι: Απόπειρα ληστείας από δύο 18χρονους σε μέλη της ίδιας συμμορίας – Τους χρωστούσαν χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών
Χαλάνδρι 29.11.25

Απόπειρα ληστείας από δύο 18χρονους σε μέλη της ίδιας συμμορίας - Τους χρωστούσαν χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών

Οι δράστες εισέβαλαν σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι και με την απειλή όπλου έδεσαν με χειροπέδες μια γυναίκα και απαιτούσαν την παράδοση χρηματικού ποσού

Σύνταξη
Ενδοοικογενειακή βία: «Έχασα τρία παιδιά από το ξύλο» – Σοκάρει η καταγγελία 40χρονης
Ελλάδα 29.11.25

Ενδοοικογενειακή βία: «Έχασα τρία παιδιά από το ξύλο» – Σοκάρει η καταγγελία 40χρονης

Ενδοοικογενειακή βία που μετατράπηκε σε καθημερινή κόλαση για μια 40χρονη γυναίκα, την οποία ο σύζυγός της ξυλοκοπούσε, οδήγησε σε τρεις αποβολές και συνεχίζει μέχρι σήμερα να την απειλεί.

Σύνταξη
Εξιχνιάστηκε η επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια στα Σεπόλια – Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της επίθεσης
Ελλάδα 29.11.25

Εξιχνιάστηκε η επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια στα Σεπόλια – Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της επίθεσης

Δράστες της επίθεσης στο κατάστημα στα Σεπόλια τον περασμένο Αύγουστο, σύμφωνα με την αστυνομία είναι δύο αλλοδαποί εκ των οποίων ο ένας είναι έγκλειστος στη φυλακή και ο δεύτερος συνελήφθη χθες

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου – Τον χτυπούσε ενώ ήταν στο έδαφος
Θεσσαλονίκη 29.11.25

Επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου - Τον χτυπούσε ενώ ήταν στο έδαφος

Ο 32χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων καθώς επιτέθηκε με τα χέρια του σε βάρος αστυνομικού με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει

Σύνταξη
Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1: Επιστροφή στις νίκες με γκολ Ντουντού στο 90+9′!
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1: Επιστροφή στις νίκες με γκολ Ντουντού στο 90+9′!

Απίθανες ανατροπές στο «Βικελίδης» με τον Άρη να προηγείται με 1-0 στο 27′ , να ισοφαρίζεται από πέναλτι του Πασά στο 90+7′ και τελικά να λυτρώνεται από γκολ του Ντουντού στο 90+9′, για να πάρει μεγάλη νίκη επί της ΑΕΛ των 10 παικτών με 2-1.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αντίο, Τομ Στόπαρντ – Ήσουν πολύ κουλ
RIP 29.11.25

Αντίο, Τομ Στόπαρντ – Ήσουν πολύ κουλ

Ο Τομ Στόπαρντ, ο δραματουργός που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τη σκηνή, την ιστορία και την ίδια τη δύναμη της αφήγησης, πέθανε στα 88 του σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαλαμίνα: Τα κενά μνήμης, οι «περίεργες» ερωτήσεις πριν το φονικό και τα βίντεο που πρόδωσαν την 46χρονη
Ελλάδα 29.11.25

Σαλαμίνα: Τα κενά μνήμης, οι «περίεργες» ερωτήσεις πριν το φονικό και τα βίντεο που πρόδωσαν την 46χρονη

Η 46χρονη κατηγορούμενη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα επιχείρησε ενώπιον του ανακριτή να θολώσει τα νερά, αναίρεσε την ομολογία της και επέδειξε... επιλεκτική μνήμη

Σύνταξη
Συνάντηση Μακρόν – Ζελένκσι για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Στοχεύουν σε «δίκαιη και διαρκή ειρήνη»
Τη Δευτέρα 29.11.25

Συνάντηση Μακρόν – Ζελένκσι για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Στοχεύουν σε «δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Η Γαλλία και άλλοι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν εντείνει την υποστήριξή τους προς τον Β. Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται υπό πίεση να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ

Σύνταξη
«Τον μισώ αυτόν τον τύπο» – Οι μαμάδες του Upper East Side έχουν πανικοβληθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι
Ομάδα MUES 29.11.25

«Τον μισώ αυτόν τον τύπο» - Οι μαμάδες του Upper East Side έχουν πανικοβληθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι

Οι μαμάδες του Upper East Side κηρύσσουν πόλεμο στον Ζοχράν Μαμντάνι. Μια ομάδα 35.000 ατόμων στο Facebook βυθίστηκε στον πανικό και τις εσωτερικές διαμάχες μετά τις δημοτικές εκλογές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κακοκαιρία: Κατεδαφιστέο ένα σπίτι στα Τζουμέρκα λόγω των κατολισθήσεων – Ακατάλληλα για χρήση άλλα τρία
Κακοκαιρία 29.11.25

Κατεδαφιστέο ένα σπίτι στα Τζουμέρκα λόγω των κατολισθήσεων - Ακατάλληλα για χρήση άλλα τρία

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις περιοχές των Τζουμέρκων που σημειώθηκαν κατολισθήσεις - Συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες από την Πολιτική Προστασία - Διαχειρίσιμη η κατάσταση σύμφωνα με την ΕΑΓΜΕ

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Βόλεϊ 29.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική της Volleyleague Γυναικών. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Τον έψησαν μεν, δεν τον έφαγαν δε – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του θαλασσόλυκου Τζέιμς Κουκ
Wide Wide Sea 29.11.25

Τον έψησαν μεν, δεν τον έφαγαν δε – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του θαλασσόλυκου Τζέιμς Κουκ

Ο Χάμπτον Σάιντς ανασυνθέτει το τελευταίο ταξίδι του Τζέιμς Κουκ: μια αποστολή που ξεκίνησε ως επιστημονική εξερεύνηση, εκτροχιάστηκε στη Χαβάη και γέννησε μύθους που επιμένουν μέχρι σήμερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
Παγκόσμια αναστάτωση 29.11.25

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320

Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά

Σύνταξη
Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές
Ανοδική πορεία 29.11.25

Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν αναδειχθεί ως ο κύριος μοχλός της διαρθρωτικής ζήτησης αλλάζοντας ριζικά τη δυναμική της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης

Τζούλη Καλημέρη
LIVE: Έβερτον – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Έβερτον – Νιουκάστλ

LIVE: Έβερτον – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Νιουκάστλ για τη 13η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Κηφισιά – Πανσερραϊκός

LIVE: Κηφισιά – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Πανσερραϊκός για τη 12η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ

LIVE: Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ για τη 12η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
