Αναστάτωση στα Χανιά: Μεγάλο μπαλκόνι κατέρρευσε στο κέντρο της πόλης, ζημιές σε οχήματα και κατάστημα
Τμήματα του μπαλκονιού και άλλα οικοδομικά υλικά κατέληξαν πάνω σε στύλο της ΔΕΗ, προκαλώντας διακοπή ρεύματος στα Χανιά
Αναστάτωση προκάλεσε το βράδυ του Σαββάτου (8/11) στα Χανιά η κατάρρευση μπαλκονιού από ημιτελή οικοδομή, με τα συντρίμμια να σκορπίζονται σε μεγάλη έκταση.
Το περιστατικό συνέβη στην διασταύρωση των οδών Κυδωνίας και Κορωναίου απέναντι από τον σταθμό των ΚΤΕΛ υπεραστικών λεωφορείων και μάλιστα σε ώρα που υπάρχει μεγάλη κίνηση και οχημάτων αλλά και πεζών.
Αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα
Σύμφωνα με το zarpanews.gr, από την πτώση προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές σε αυτοκίνητα και μηχανάκια, ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Επίσης, ζημιές προκλήθηκαν και σε κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο.
Ο θόρυβος από την πτώση ήταν εκκωφαντικός. Τμήματα του μπαλκονιού και άλλα οικοδομικά υλικά κατέληξαν πάνω σε στύλο της ΔΕΗ, προκαλώντας διακοπή ρεύματος στην περιοχή.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την πτώση του μπαλκονιού στα Χανιά
