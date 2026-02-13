Σοκ στη Μεσσήνη: Κατέρρευσε ολόκληρη η πρόσοψη σπιτιού
Ολόκληρος τοίχος κατέρρευσε αποκαλύπτοντας το εσωτερικού ενός σπιτιού από τη σφοδρή βροχόπτωση στη Μεσσήνη
Σοκ και έντονη ανησυχία προκάλεσε στην τοπική κοινωνία στη Μεσσήνη η αιφνίδια κατάρρευση πρόσοψης κατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη, ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τραγωδία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για λόγους που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστοι –με πιθανότερη αιτία τις παρατεταμένες και έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών– αποκολλήθηκε το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, συμπαρασύροντας μεγάλο τμήμα του εξωτερικού τοίχου.
Η κατάρρευση ήταν εκτεταμένη, καθώς υποχώρησε και μέρος της οροφής του ορόφου, αφήνοντας το σπίτι με σοβαρές δομικές ζημιές.
Κάτοικοι της περιοχής, που έγιναν μάρτυρες του συμβάντος, ενημέρωσαν άμεσα για το περιστατικό, εκφράζοντας την ανησυχία τους τόσο για την ασφάλεια των διερχόμενων όσο και για τη γενικότερη κατάσταση του κτιρίου.
Η εικόνα που παρουσιάζει πλέον το σπίτι θυμίζει σκηνικό μετά από ισχυρή σεισμική δόνηση.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες διαμένουν μόνιμα στην Αθήνα και το ακίνητο χρησιμοποιείται κυρίως κατά τους θερινούς μήνες.
Μάλιστα, το περασμένο καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης, καθώς πρόκειται για παλαιό πλινθόκτιστο οίκημα.
