Κρυώνει ο καιρός από σήμερα, Κυριακή, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, με βοριάδες και αυξημένες νεφώσεις ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε κάποιες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου

Ειδικότερα, στη Θράκη, πρόσκαιρα στα νότια τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα σχηματιστούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Εύβοια, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, το νότιο Ιόνιο και τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα βόρεια και από το βράδυ βαθμιαία στα κεντρικά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 10 με 12 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη και στα νότια τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση από το μεσημέρι.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, πρόσκαιρα στα παράκτια 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Στα υπόλοιπα βόρειοι βορειδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στη κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική Πελοπόννησο και στα νότια τμήματα του Ιονίου.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο από -03 (μείον 3) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια, όπου στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από τις απογευματινές ώρες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί, στα ανατολικά και τα νότια κυρίως παράκτια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και βαθμιαία από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, κυρίως στην Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις στην Αττική, την Εύβοια και τις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι και στα βόρεια ηπειρωτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ανατολικά. Στη Θράκη από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Τετάρτη

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην ανατολική χώρα. Τοπικές βροχές, γενικά ασθενείς, θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο, μέχρι το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά και από το απόγευμα στην ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Πέμπτη

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά, με ασθενείς τοπικές βροχές στην Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.