Τι είναι το γιγάντιο νέφος cumulonimbus που προκάλεσε χαλαζόπτωση στην Αττική

Έντονη χαλαζόπτωση έπληξε σήμερα τη Νότια και Ανατολική Αττική, αποτέλεσμα ενός γιγάντιου cumulonimbus νέφους.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος σημειώνει ότι η κορυφή του νέφους έφτασε τα 10 χλμ, με θερμοκρασίες γύρω στους -53°C, ενώ η διάρκεια και η πλήρης ανάπτυξή του δείχνουν ότι δεν πρόκειται για σύντομο φαινόμενο.

Ισχυρές ανοδικές και καθοδικές κινήσεις δημιούργησαν ηλεκτρική δραστηριότητα, τοπικές καταιγίδες και χαλαζόπτωση, ενώ η κατακόρυφη δομή του νέφους παρέμεινε εν μέρει κρυμμένη κάτω από τα χαμηλότερα στρώματα νεφώσεων, αποκαλύπτοντας τη δυναμική ένταση του καιρού.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου για την χαλαζόπτωση

«Το γιγάντιο νέφος που προκάλεσε την ισχυρή χαλαζόπτωση σήμερα στην Αττική

Η σημερινή έντονη καταιγίδα στη Νότια και Ανατολική Αττική προκλήθηκε από την ανάπτυξη νέφους τύπου cumulonimbus (Cb) μεγάλης κατακόρυφης έκτασης (όπως αυτό της πρώτης φωτογραφίας). Τα δορυφορικά δεδομένα κατέγραψαν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στην κορυφή του νέφους (περίπου -53°C), ένδειξη ότι η κορυφή έφτασε κοντά στα 10 χιλιόμετρα ύψος.

Παράλληλα, ο αρνητικός ρυθμός ψύξης της κορυφής έδειξε ενεργή και ισχυρή ανοδική κίνηση στο εσωτερικό του νέφους, ενώ η διάρκεια ζωής του συστήματος και η φάση πλήρους ανάπτυξης (mature stage) επιβεβαιώνουν ότι δεν επρόκειτο για ένα σύντομο, παροδικό φαινόμενο αλλά για μια καλά οργανωμένη καταιγιδοφόρο δομή.

Τα cumulonimbus (CB) χαρακτηρίζονται από έντονα ανοδικά και καθοδικά ρεύματα, ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα και δυναμικές μικροφυσικές διεργασίες στο εσωτερικό τους. Οι ισχυρές ανοδικές κινήσεις επιτρέπουν στα υδροσταγονίδια να ανυψώνονται σε πολύ ψυχρά στρώματα της ατμόσφαιρας, όπου παγώνουν και μπορούν να εξελιχθούν σε χαλαζόκοκκους πριν πέσουν στο έδαφος.

Η καταγεγραμμένη πυκνή ηλεκτρική δραστηριότητα σχεδόν κατά μήκος των ακτών της νότιας Αττικής και οι υψηλές ανακλαστικότητες ραντάρ επιβεβαιώνουν την ένταση της καταιγίδας, η οποία παρήγαγε τοπικά ισχυρή βροχόπτωση και χαλαζόπτωση, χαρακτηριστικά τυπικά ενός καλά ανεπτυγμένου και ενεργού cumulonimbus.

Το πιο εντυπωσιακό απ’ όλα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις ισχυρών καταιγίδων, όπως σήμερα, ο παρατηρητής στο έδαφος δεν διακρίνει οπτικά την πλήρη κατακόρυφη ανάπτυξη του cumulonimbus, διότι αυτό καλύπτεται από εκτεταμένα στρώματα μεσαίων και χαμηλών νεφώσεων. Ωστόσο, πάνω από το νεφικό αυτό «πέπλο» αναπτύσσεται η κύρια καταιγιδοφόρος δομή, η οποία σε ιδιαίτερα έντονες καταιγίδες μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 35.000 – 40.000 πόδια (περίπου 10-12 km), αποκτώντας σημαντική κατακόρυφη έκταση και δυναμική ένταση».