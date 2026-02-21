Παναθηναϊκός: Χωρίς Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν η αποστολή για το ματς με τον ΟΦΗ
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΟΦΗ και ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του τριφυλλιού για το ματς.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ την Κυριακή (22/2, 16:00) στο Παγκρήτιο για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Το Σάββατο (21/2) ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την αποστολή του τριφυλλιού, από την οποία απουσιάζουν οι Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά, λόγω κάποιων μικρών ενοχλήσεων.
Εκτός έμειναν και οι γνωστοί απόντες, Σισοκό, Ντέσερς, Πελίστρι, Τσιριβέγια και Κώτσιρας.
Αναλυτικά η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
Squad list vs OFI
#Panathinaikos #PAOFC #OFIPAO#StoiximanSuperLeague #slgr pic.twitter.com/ATzYymSTb6
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) February 21, 2026
Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην ΟΦΗ. Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησε παιχνίδι στο μισό γήπεδο και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.
Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι. Ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Σισοκό ενώ θεραπεία οι Τσιριβέγια, Κώτσιρας. Αποφόρτιση έκαναν οι Τουμπά και Πάλμερ – Μπράουν.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Σάντσες, Τεττέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.
