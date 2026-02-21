Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων

Για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, το αγροτικό ζήτημα και την ανάγκη συνεργασιών στον προοδευτικό πολιτικό χώρο, προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μίλησε η Όλγα Γεροβασίλη, τονίζοντας ότι «για να υπάρξει πολιτική αλλαγή χρειάζεται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων».

Η Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «η πραγματική οικονομία παραμένει στάσιμη και χωρίς προοπτική», καθώς «το δημόσιο χρέος της χώρας ανέρχεται σε 367 δις ευρώ, το ιδιωτικό χρέος από την άλλη υπολογίζεται σε 247 δις ευρώ, συνολικά δημόσιο και ιδιωτικό χρέος φθάνει στα 614 δις ευρώ», και σημείωσε πως «με αυτά τα μεγέθη δε μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας σε αντίθεση με το τι διαδίδει η κυβέρνηση».

«Ειδικότερα όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος, προσεγγίζει το μέγεθος του ΑΕΠ της χώρας και αποτελεί μία βραδυφλεγή βόμβα, που αν εκραγεί θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες για την κοινωνία», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως «πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας ότι το κυρίαρχο επιχειρηματικό μοντέλο της χώρας είναι μοντέλο επιβίωσης, όχι ανάπτυξης, με χαμηλούς μισθούς και επενδύσεις που ακολουθούν ένα παλιό αναπτυξιακό μοντέλο του τουρισμού και των κατασκευών, αντί να προσανατολίζεται σε ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα με έμφαση στη βιομηχανία, τη μεταποίηση, τον πρωτογενή τομέα, την έρευνα και την τεχνολογία».

«Εμείς προτείναμε προγραμματική διάλογο και εισπράξαμε άρνηση»

Η Όλγα Γεροβασίλη, μιλώντας στην εφημερίδα Political, τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις για όλα τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απευθύνει πρόταση συνεργασίας όχι μόνο στη ΝΕΑΡ αλλά σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. «Με πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου παρουσιάσαμε μια δέσμη 10+1 προγραμματικών θέσεων για προγραμματικό διάλογο. Εισπράξαμε άρνηση, εμείς ωστόσο είμαστε πεπεισμένοι ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή χρειάζεται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων», υπογράμμισε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «αντίφαση ανάμεσα στην επιθυμία για αλλαγή και την αδυναμία συνεννόησης των δυνάμεων που την επαγγέλλονται» και τόνισε πως «η επίτευξη πολιτικής αλλαγής υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί θεωρητικά να προκύψει μέσα από τρεις δρόμους: Πρώτον από την δημιουργία μιας ισχυρής κοινωνικής αντιπολίτευσης, δηλαδή από την ανάπτυξη ενός ισχυρού κοινωνικού ρεύματος ώστε τα κόμματα να ευθυγραμμιστούν με αυτό, παραμερίζοντας τις ηγετικές φιλοδοξίες. Δεύτερον, μέσα από στοχευμένες προγραμματικές συμφωνίες, σε βασικά σημεία διακυβέρνησης. Και τέλος, στη βάση ενός εκλογικού αποτελέσματος που μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη των εξελίξεων, αφού συχνά η ‘αυτόνομη πορεία’ τελειώνει το βράδυ των εκλογών».

Για να σημειώσει χαρακτηριστικά πως «η προοπτική μιας παρατεταμένης παραμονής στην αντιπολίτευση μπορεί να λειτουργήσει ως ‘βίαιος’ επιταχυντής για συνεργασίες που πριν φάνταζαν αδύνατες».

Για το κόμμα Τσίπρα

Ερωτηθείσα, τέλος, για το νέο κόμμα που θα ιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας, η Όλγα Γεροβασίλη σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «έχει δηλώσει την ανάγκη της ριζικής ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, ώστε να δημιουργηθεί μία ‘προγραμματικά συμπαγής και αποφασισμένη προοδευτική παράταξη που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου στις επόμενες εκλογές’, επιδιώκοντας να αποκαταστήσει την ισορροπία στο πολιτικό σύστημα. Μια ισορροπία που δεν μπορεί να επιτευχθεί εξαιτίας του κατακερματισμού του προοδευτικού χώρου», επισήμανε, καταλήγοντας πως «αυτό υποδηλώνει μια προσπάθεια ενσωμάτωσης προσωπικοτήτων και ευρύτερων δυνάμεων που κινούνται τόσο στο χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας όσο και στο χώρο της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς αλλά και της οικολογίας».