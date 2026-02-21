ΕΕ: Επιπλέον 5 εκατ. δαπάνες για μεταφορά στελεχών

Η ΕΕ σχεδιάζει να δαπανήσει έως και 16 εκατομμύρια ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια για να μεταφέρει τους ανώτερους αξιωματούχους της με ιδιωτικά τζετ, σύμφωνα με ένα έγγραφο προκήρυξης διαγωνισμού που παρουσιάζει το Politico.

Αυτό αποτελεί αύξηση 3 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη τετραετία και είναι 50% υψηλότερο από την περίοδο πριν από αυτή, η οποία έληξε το 2021.

«Σε μια εποχή που οι απλοί άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να ταξιδέψουν κατά τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αυτό στέλνει ένα πολύ περίεργο μήνυμα», δήλωσε ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων Rasmus Andresen. Είναι «ενοχλητικό» και «δεν ταιριάζει» με τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ.

Η σύμβαση, της οποίας οι αγοραστές ορίζονται ως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, περιγράφεται ως «πλήρως ή μερικώς χρηματοδοτούμενη με κονδύλια της ΕΕ».

Για τους ανώτατους αξιωματούχους αυτών των θεσμικών οργάνων, τα διεθνή ταξίδια αποτελούν βασικό μέρος του ρόλου τους, καθώς διεξάγουν συζητήσεις με ξένους ηγέτες και εκφωνούν ομιλίες σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, ενώ η ΕΕ δίνει προτεραιότητα στις εμπορικές μεταφορές, η Επιτροπή δήλωσε ότι μερικές φορές αυτό κρίνεται αδύνατο ή υπερβολικά επικίνδυνο, ιδίως όταν το προσωπικό ταξιδεύει σε ζώνες συγκρούσεων.

ΕΕ: Καμία σύμβαση ακόμη

Καμία εταιρεία δεν έχει ακόμη αναλάβει τη σύμβαση για «μη προγραμματισμένες υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών με ταξί» αξίας 15,67 εκατομμυρίων ευρώ, παρά το γεγονός ότι έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για περισσότερο από ένα χρόνο. Η τετραετής σύμβαση από το 2021 ανέρχονταν σε λίγο πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ.

Η προηγούμενη συμφωνία, η οποία επρόκειτο να λήξει στο τέλος του 2025, έχει παραταθεί μέχρι τον Ιούνιο, ενώ η διαδικασία υποβολής προσφορών συνεχίζεται, ανέφερε η Επιτροπή.

Η ΕΕ έχει ήδη διαθέσει επιπλέον χρήματα για τη χρήση ιδιωτικών τζετ το 2021, με την προηγούμενη σύμβαση — η οποία ίσχυε από το 2016 έως το 2021 — να ορίζει 10,71 εκατομμύρια ευρώ ως το μέγιστο ποσό που μπορούσε να δαπανηθεί για ιδιωτικά τζετ.

Εκείνη την εποχή, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η αύξηση οφειλόταν σε πιθανή αύξηση της ζήτησης, κυρίως λόγω της πανδημίας Covid-19. Οι τιμές στην ευρωζώνη έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30 % μεταξύ 2016 και 2026.

Πηγή: ΟΤ