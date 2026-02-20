Ενίσχυση του δασικού οικοσυστήματος στο Δήμο Μυτιλήνης

Εγκρίθηκε από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης η δασοτεχνική μελέτη συντήρησης και ανάπλασης του άλσους Τσαμάκια, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ωρίμανση του σχετικού έργου, προϋπολογισμού 2.050.000 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της πόλης και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2021 – 2027» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η μελέτη, όπως προσθέτει η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, «αφορά στη συνολική έκταση των 80 στρεμμάτων του άλσους και έχει ως κύριο σκοπό τη διαμόρφωση ενός χώρου που θα υποστηρίζει δασική αναψυχή και αθλοπαιδίες, με στόχο την αναβάθμιση και ανάδειξη του φυσικού κάλους της περιοχής. Το έργο θα προσφέρει υπηρεσίες στους κατοίκους και τους επισκέπτες, ενισχύοντας τις υποδομές για άθληση, ανάπαυση και απόλαυση του φυσικού τοπίου. Παράλληλα, οι επεμβάσεις που προβλέπονται θα συντελούν στην ενίσχυση του δασικού οικοσυστήματος, αναβαθμίζοντας τη λειτουργικότητα του χώρου και τη βιωσιμότητά του.

Μέριμνα για τη διατήρηση της δομής του άλσους

Η δασική αναψυχή περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως είναι το υπαίθριο γεύμα, οι αθλοπαιδίες, η ξεκούραση και χαλάρωση, η πεζοπορία, οι δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η γνωριμία και κατανόηση των ιδιαίτερων στοιχείων του δασικού οικοσυστήματος. Για την οργάνωση των δραστηριοτήτων αυτών, γίνεται κατάλληλη εκμετάλλευση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δασικού περιβάλλοντος σε επιλεγμένες θέσεις, λαμβάνοντας συγχρόνως μέριμνα για τη διατήρηση της δομής του άλσους, ώστε και οι επισκέπτες να απολαμβάνουν καλύτερα την παραμονή τους και το ίδιο το δάσος να διατηρεί αναλλοίωτο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.

Σημειώνεται ότι κατά την εκπόνηση της μελέτης λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι η πόλη της Μυτιλήνης στερείται ανάλογου οργανωμένου χώρου δασικής αναψυχής και μέσα από τον προτεινόμενο σχεδιασμό θα δοθεί η δυνατότητα στην περιοχή να αναπτύξει σε μέγιστο βαθμό έναν φυσιολατρικό τρόπο αναψυχής και άθλησης στην ύπαιθρο. Παράλληλα, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αναμένεται να αναβαθμίσουν το άλσος, να συμπληρώσουν και να ενισχύσουν την πολυλειτουργικότητα του δασικού χώρου για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του».

*πηγή φωτογραφιών, δήμος Μυτιλήνης