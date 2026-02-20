newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
«Τρελή» πορεία 86χρονου στο κέντρο της Λαμίας – «Θα παρέδιδα τον Ιούλιο το αυτοκίνητό μου»
Ελλάδα 20 Φεβρουαρίου 2026, 19:45

«Τρελή» πορεία 86χρονου στο κέντρο της Λαμίας – «Θα παρέδιδα τον Ιούλιο το αυτοκίνητό μου»

Ο ίδιος έδωσε τη δική του εκδοχή λέγοντας πως την ώρα που οδηγούσε ήταν φάτσα ο ήλιος

Σύνταξη
Το απόλυτο χάος στο κέντρο της Λαμίας προκάλεσε ένας 86χρονος ο οποίος στην προσπάθειά του να κάνει προσπέραση έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα και ένα διερχόμενο από το αντίθετο ρεύμα.

Ο ίδιος μιλώντας στο MEGA έδωσε τη δική του εκδοχή λέγοντας πως «εκείνη την ώρα κατέβαινα κάτω και ήταν φάτσα ο ήλιος από εκεί και βγήκε ο κύριος αυτός δίπλα μου εκεί κι έπεσα πάνω του. Έμπειρος οδηγός είμαι, εντάξει. Δεν έβλεπα μπροστά μου από τον ήλιο και έκανα το λάθος και το ήξερα ότι από εκεί είχε φάτσα τον ήλιο και πήγα από αυτόν τον δρόμο για να περάσω από έναν φίλο μου εκεί πέρα να τον δω και να πάρω βενζίνη από το πρατήριό του».

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η οδηγός του μαύρου SUV είχε προλάβει να ακινητοποιήσει το όχημά της βλέποντας τι συμβαίνει, ωστόσο το αυτοκίνητο του 86χρονου έπεσε μετωπικά επάνω στο δικό της.

«Το κάνω πολλές φορές αυτό το δρομολόγιο. Δεν είχα πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων κάποτε έρχονται τα δύσκολα. Δεν χτύπησε κανένας, ζημιές έγιναν. Ήταν φάτσα ο ήλιος και εγώ… βγήκε λίγο ο άνθρωπος κι έπεσα πάνω του. Δεν φαινόταν καλά», λέει ο 86χρονος.

Ο κόσμος που βρισκόταν στο σημείο εκείνη την ώρα και παρακολουθούσε τα όσα συνέβαιναν, είχε «παγώσει».

«Πρώτον, δεν πίνω ποτέ, ποτέ δεν πίνω εγώ, ζω μια συντηρητική ζωή, αυστηρά συντηρητική από ποτά, δεν πίνω και δεν έχω πιει τίποτα. Εγώ σηκώθηκα το πρωί και πήγα στο κοιμητήριο, άναψα το καντήλι στον τάφο της γυναίκας μου. Ακόμα δεν έχω συνέλθει δηλαδή».

«Έχει Πάρκινσον»

Ένας από τους οδηγούς που έπεσε θύμα του 86χρονου, περιγράφει στο «Live News» πώς το αυτοκίνητό του από τη μία στιγμή στην άλλη σηκώθηκε στον αέρα.

«Το μεγάλο το SUV είναι το δικό μου, το μαύρο. Είναι αυτό που σηκώνεται πίσω στον αέρα. Εγώ ήμουν εν κινήσει, ανέβαινα την οδό Γεωργίου Πλατή και όπως πήγαινα στο ρεύμα μου, από τα αριστερά μου πήγε να κάνει προσπέραση ο 86χρονος και βρήκε κόντρα και έπεσε πάνω μου, χτύπησε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταματημένο και έπεσε σε μία γυναίκα που οδηγούσε το αλλο αμαξι. Κατέβηκα κάτω να δω τι έγινε, είδα το αυτοκίνητό μου ότι σχεδόν έχει διαλυθεί, ο κύριος είχε Πάρκινσον, ο άνθρωπος έτρεμε ολόκληρος. Μου είπε ότι έχει δίπλωμα. Ήταν τυχερά τα κοριτσάκια που δεν με γύρισε εμένα τούμπα και να πέσω πάνω στα κοριτσάκια, τι θα έκανα εγώ, θα έμπαινα φυλακή, θα με έβαζε το κράτος φυλακή;».

Τρόμο προκαλεί το γεγονός ότι την στιγμή του τροχαίου στο πεζοδρόμιο περπατούσαν μαθήτριες.

Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς, ωστόσο για ακόμη μία φορά τίθεται υπό συζήτηση το ηλικιακό όριο που αφορά την ανανέωση διπλωμάτων προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και πεζών στους δρόμους.

Όπως καταλαβαίνετε ήμουν σε κατάσταση σοκ, μετά το χτύπημα και ήρθε η κόρη μου εκεί, ήρθε η αστυνομία, η τροχαία ήρθαν όλοι και ο ασφαλιστής μου ήρθε», ανέφερε ο 86χρονος.

-Είχατε ανανεώσει πρόσφατα εσείς το δίπλωμα;

«Το δίπλωμα ναι πότε δεν θυμάμαι πότε το είχα ανανεώσει, νομίζω ότι έπρεπε να το ανανεώσω τέλος Ιουλίου. Εγώ το παρέδωσα το αυτοκίνητο δεν θα ξαναοδηγήσω εγώ, θα το παρέδιδα το αυτοκίνητο τέλος του Ιουλίου θα το παρέδιδα, θα το παρέδιδα στα παιδιά μου. Το δικό μου το αυτοκίνητο έπαθε τη μεγάλη ζημιά, στράβωσε η ζάντα του η αριστερή ζάντα.
Όπως ήταν δίπλα εκεί τα αυτοκίνητα, αλλά ήταν σταθμευμένα και δεν κατάλαβα και τι άλλο έγινε, μετά πάει. Ούτε και τώρα είμαι σε θέση να πω πώς έχει γίνει», συνέχισε.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τραμπ: «Στοπ» του Ανώτατου Δικαστηρίου στους δασμούς – Ο ίδιος μιλά για «ντροπή»

Τραμπ: «Στοπ» του Ανώτατου Δικαστηρίου στους δασμούς – Ο ίδιος μιλά για «ντροπή»

XA: Πτώση 0,09% στον Γενικό Δείκτη – Πιέσεις στις τράπεζες και αναμονή αποτελεσμάτων

XA: Πτώση 0,09% στον Γενικό Δείκτη – Πιέσεις στις τράπεζες και αναμονή αποτελεσμάτων

