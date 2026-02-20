Απίστευτη οικολογική καταστροφή σε υγροβιότοπο της Χερσονήσου – Πεθαίνουν ψάρια και πουλιά
Εικόνες αποκαρδιωτικές σε ένα τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς
Ένα περιβαλλοντικό έγκλημα εκτυλίσσεται σε υδροβιότοπο στην περιοχή της Ανάληψης Χερσονήσου στις εκβολές του Αποσελέμη.
Το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκαν δεκάδες νεκρά ψάρια, πουλιά, πάπιες και βατράχια από κατοίκους της περιοχής.
Οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανάστατοι ενώ ενημέρωσαν ήδη τις αρμόδιες αρχές
Το βίντεο είναι σοκαριστικό. Ένα πουλί να ξεψυχά και δεκάδες νεκρά ψάρια να έχουν ξεβραστεί.
Όπως δήλωσαν στο Patris.gr, ειδικοί επιστήμονες, η περιβαλλοντική αυτή καταστροφή μπορεί να μην οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα.
Την εποχή αυτή υπάρχει άνθιση του φυτοπλαγκτού και δεν υπάρχει οξυγόνο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανοξικές συνθήκες. Τα ψάρια δηλαδή να πεθαίνουν από ασφυξία.
Όπως και να έχει, επιστήμονες θα μεταβούν στο σημείο προκειμένου να λάβουν τα απαραίτητα δείγματα για να αναλυθούν στα ειδικά εργαστήρια.
