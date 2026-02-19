Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι

Γενική απεργία βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στην Αργεντινή, η τέταρτη κατά σειρά αφότου ανέλαβε την εξουσία ο ακροδεξιός πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι, καθώς η κάτω Βουλή εξετάζει σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, το οποίο εγκρίθηκε ήδη από τη Γερουσία.

Η απεργία άρχισε τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 05:00 ώρα Ελλάδας) και θα είναι 24ωρη. Την προκήρυξε η μεγαλύτερη συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Το εργασιακό νομοσχέδιο διευκολύνει τις απολύσεις εργαζομένων σε μια χώρα όπου η εργασιακή ασφάλεια είναι ήδη δυσεύρετη. Μειώνει τις αποζημιώσεις απόλυσης, περιορίζει το δικαίωμα στην απεργία, αυξάνει τις ώρες εργασίας και περιορίζει τις παροχές αδειών.

Το μέτρο εγκρίθηκε από τη Γερουσία την περασμένη εβδομάδα και τώρα θα τεθεί προς εξέταση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Αργεντινή: Απεργία ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο

Η κινητοποίηση έρχεται τη στιγμή που η οικονομία στην Αργεντινή παρουσιάζει σημάδια ύφεσης στη μεταποίηση, με περισσότερες από 21.000 επιχειρήσεις να έχουν κλείσει μέσα σε δύο χρόνια υπό τον Μιλέι, ο οποίος είχε κάνει προεκλογική εκστρατεία το 2023 με ένα αλυσοπρίονο για να συμβολίσει τις προθέσεις του για λιτότητα.

Τα συνδικάτα αναφέρουν ότι περίπου 300.000 θέσεις εργασίας έχουν χαθεί.

Πιο πρόσφατα, η Fate — το κύριο εργοστάσιο ελαστικών της Αργεντινής — ανακοίνωσε την Τετάρτη το κλείσιμο του εργοστασίου της στο Μπουένος Άιρες, οδηγώντας σε περίπου 900 απολύσεις.

Η εταιρεία απέδωσε την απόφαση σε απώλεια ανταγωνιστικότητας, εξαιτίας — όπως υποστήριξε — ενός αδιάκριτου ανοίγματος προς τα εισαγόμενα προϊόντα.

«Θέλουμε να πούμε στην κυβέρνηση ότι ο λαός δεν της έδωσε την ψήφο του για να του αφαιρέσει τα δικαιώματά του», δήλωσε την Τετάρτη ο Cristian Jeronimo της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CGT).

Η τελευταία γενική απεργία της CGT πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2025, αλλά η συμμετοχή ήταν άνιση, καθώς οι εργαζόμενοι στις δημόσιες συγκοινωνίες δεν συμμετείχαν.

Αυτή τη φορά, η συνομοσπονδία, μαζί με τα συνδικάτα των μεταφορών, ελπίζει σε μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Αργεντινή: Καταστολή και απειλές προς τον Τύπο από την κυβέρνηση

Την περασμένη εβδομάδα, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα, το Μπουένος Άιρες, καθώς οι γερουσιαστές συζητούσαν το νομοσχέδιο για τις μεταρρυθμίσεις, ενώ οι συγκρούσεις με την αστυνομία οδήγησαν σε περίπου 30 συλλήψεις.

Την Τρίτη, η κυβέρνηση εξέδωσε μια ασυνήθιστη ανακοίνωση προειδοποιώντας τους δημοσιογράφους για τον «κίνδυνο» κάλυψης των διαμαρτυριών και ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει μια «αποκλειστική ζώνη» από την οποία θα μπορούν να εργάζονται τα μέσα ενημέρωσης.

«Σε περίπτωση βίαιων ενεργειών, οι δυνάμεις μας θα δράσουν», ανέφερε ανακοίνωση του υπουργείου Ασφαλείας.

Σχεδόν το 40% των εργαζομένων στην Αργεντινή δεν διαθέτει επίσημες συμβάσεις εργασίας, και τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι τα νέα μέτρα θα επιδεινώσουν την κατάσταση.

Ωστόσο, η κυβέρνηση του Μιλέι υποστηρίζει ότι τα μέτρα θα μειώσουντην αδήλωτη εργασία και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, μειώνοντας το φορολογικό βάρος των εργοδοτών.

Ο Μιλέι θα παρακολουθήσει τις εξελίξεις από την Ουάσινγκτον, όπου θα συμμετάσχει στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του συμμάχου του, του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από AFP