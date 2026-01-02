Μιλέι: Θέλει να ιδρύσει συμμαχία για να καταπολεμήσει τον «καρκίνο του σοσιαλισμού»
Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, λέει ότι συνεργάζεται με κράτη της Λατινικής Αμερικής χωρίς να αναφέρει ποια
- Ναυτιλία: Νέα ευκαιρία για ρεαλιστική μετάβαση
- Ο Νικολάς Μαδούρο ως «ταξιτζής» δηλώνει έτοιμος για να συζητήσει με τις ΗΠΑ για πετρέλαιο και ανάπτυξη
- Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα είναι απαραίτητα δίκαιη λέει ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Σταμπ
- Ο Μιλέι θέλει να ιδρύσει συμμαχία για να καταπολεμήσει τον «καρκίνο του σοσιαλισμού»
Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι δήλωσε πως συνεργάζεται με άλλα κράτη της Λατινικής Αμερικής για να σχηματιστεί συμμαχία που «θα αγκαλιάζει τις ιδέες της ελευθερίας» και θα καταπολεμά «τον καρκίνο του σοσιαλισμού».
«Δεν του έχουμε δώσει όνομα ακόμη, αλλά υπάρχει ομάδα δέκα χωρών με τις οποίες συνεργαζόμαστε και με τις οποίες θα συνεχίσουμε να προχωράμε», είπε ο ακροδεξιός αρχηγός του κράτους, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες χώρες αναφερόταν, σύμφωνα με απόσπασμα συνέντευξής του στο CNN.
Ο πρόεδρος Μιλέι επιδιώκει η συμμαχία αυτή να συγκρουστεί «με τον καρκίνο του σοσιαλισμού σε όλες τις διαφορετικές μορφές του, είτε πρόκειται για τον σοσιαλισμό του 21ου αιώνα είτε για την ιδεολογία ‘woke’».
Οι συμμαχίες
Τους τελευταίους μήνες ο πρόεδρος της Αργεντινής Μιλέι επιδώκει προσεγγίσεις με ηγέτες κρατών της Λατινικής Αμερικής όπως ο πρόεδρος της Παραγουάης Σαντιάγο Πένια, ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε, ο εκλεγμένος πρόεδρος της Ονδούρας Νάσρι Ασφούρα…
Εκτός της περιοχής, έχει εκφράσει επανειλημμένα τη βούλησή του να ενισχύσει ή να συνάψει συμμαχίες με ηγέτες όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι.
- Βόρεια Κορέα: Πρώτη επίσημη επίσκεψη της κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν στο οικογενειακό μαυσωλείο
- ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα
- Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
- Μιλέι: Θέλει να ιδρύσει συμμαχία για να καταπολεμήσει τον «καρκίνο του σοσιαλισμού»
- Νέες ταινίες: Ζόμπι, ανακόντα, φόνοι
- Πρέβεζα: Αγωνία για τον 16χρονο που τραυματίστηκε με καραμπίνα – Έπεσε και εκπυρσοκρότησε το όπλο
- Στα χέρια του… Αταμάν ο Μαλακάι Φλιν που ενδιέφερε τον Ολυμπιακό
- Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις