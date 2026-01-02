newspaper
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Μιλέι: Θέλει να ιδρύσει συμμαχία για να καταπολεμήσει τον «καρκίνο του σοσιαλισμού»
Κόσμος 02 Ιανουαρίου 2026 | 08:50

Μιλέι: Θέλει να ιδρύσει συμμαχία για να καταπολεμήσει τον «καρκίνο του σοσιαλισμού»

Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, λέει ότι συνεργάζεται με κράτη της Λατινικής Αμερικής χωρίς να αναφέρει ποια

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι δήλωσε πως συνεργάζεται με άλλα κράτη της Λατινικής Αμερικής για να σχηματιστεί συμμαχία που «θα αγκαλιάζει τις ιδέες της ελευθερίας» και θα καταπολεμά «τον καρκίνο του σοσιαλισμού».

«Δεν του έχουμε δώσει όνομα ακόμη, αλλά υπάρχει ομάδα δέκα χωρών με τις οποίες συνεργαζόμαστε και με τις οποίες θα συνεχίσουμε να προχωράμε», είπε ο ακροδεξιός αρχηγός του κράτους, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες χώρες αναφερόταν, σύμφωνα με απόσπασμα συνέντευξής του στο CNN.

Ο πρόεδρος Μιλέι επιδιώκει η συμμαχία αυτή να συγκρουστεί «με τον καρκίνο του σοσιαλισμού σε όλες τις διαφορετικές μορφές του, είτε πρόκειται για τον σοσιαλισμό του 21ου αιώνα είτε για την ιδεολογία ‘woke’».

Οι συμμαχίες

Τους τελευταίους μήνες ο πρόεδρος της Αργεντινής Μιλέι επιδώκει προσεγγίσεις με ηγέτες κρατών της Λατινικής Αμερικής όπως ο πρόεδρος της Παραγουάης Σαντιάγο Πένια, ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε, ο εκλεγμένος πρόεδρος της Ονδούρας Νάσρι Ασφούρα…

Εκτός της περιοχής, έχει εκφράσει επανειλημμένα τη βούλησή του να ενισχύσει ή να συνάψει συμμαχίες με ηγέτες όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι.

Business
Ενέργεια: Συγκέντρωση της αγοράς και επενδύσεις δισεκατομμυρίων φέρνει το 2026

Ενέργεια: Συγκέντρωση της αγοράς και επενδύσεις δισεκατομμυρίων φέρνει το 2026

Αγορά: Μπαίνουν τα κομμάτια του παζλ για την νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 

Αγορά: Μπαίνουν τα κομμάτια του παζλ για την νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 

