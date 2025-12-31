Η κυβέρνηση της Αργεντινής ανακοίνωσε χθες Τρίτη τη διάλυση της εθνικής υπηρεσίας αναπηρίας (ANDIS), στο επίκεντρο κατηγοριών για διαφθορά σε βάρος της αδελφής και δεξιού χεριού του προέδρου της χώρας της Λατινικής Αμερικής Χαβιέρ Μιλέι (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Agustin Marcarian, επάνω, ο Χαβιέρ Μιλέι με την αδελφή του Καρίνα).

Ο δημόσιος οργανισμός αρωγής και επιδομάτων για πάνω από 3 εκατομμύρια δικαιούχους, ως τώρα ανεξάρτητος, πλέον θα υπαχθεί στο υπουργείο Υγείας, ανέφερε ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου Μανουέλ Αντόρνι.

«Βάζουν στην τσέπη τουλάχιστον μισό εκατομμύριο (αμερικανικά δολάρια) τον μήνα»

Η ANDIS είχε επιβληθεί σε λογιστικό έλεγχο που έφερε στο φως δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις που λάμβαναν αρωγή χωρίς να τη δικαιούνται, οδηγώντας στην αναστολή των επιδομάτων, που πυροδότησε διαδηλώσεις δικαιούχων.

Η υπηρεσία βρέθηκε στην καρδιά σκανδάλου μετά τη διαρροή ηχητικών αποσπασμάτων, αποδιδόμενων στον πρώην διευθυντή της Ντιέγκο Σπανιουόλο, στα οποία στηλίτευε πως η Καρίνα Μιλέι έπαιρνε 3% του ποσού που πλήρωνε η ANDIS στη φαρμακευτική εταιρεία Suizo Argentina για την αγορά προϊόντων της.

«Βάζουν στην τσέπη τουλάχιστον μισό εκατομμύριο (αμερικανικά δολάρια) τον μήνα», ακούγεται να λέει ο άνδρας που φέρεται να ήταν ο κ. Σπανιουόλο, διαβεβαιώνοντας πως προειδοποίησε τον πρόεδρο για την φερόμενη εμπλοκή της αδελφής του.

Η κυβέρνηση απέπεμψε τον κ. Σπανιουόλο, που είναι αντιμέτωπος με έρευνα της δικαιοσύνης, η οποία επεκτάθηκε σε περίπου είκοσι πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης πρώην αξιωματούχου του υπουργείου Οικονομίας.

Δεν πήγε στη Βουλή

Ο κ. Σπανιουόλο, ως πρότινος πιστός συνεργάτης του προέδρου Μιλέι, αρνείται όλες τις κατηγορίες και είπε σε δικαστές πως τα ηχητικά αποσπάσματα που αποδίδονται σε αυτόν είναι χαλκευμένα.

Η Καρίνα Μιλέι κλήθηκε από τη Βουλή τον Οκτώβριο για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση. Δεν παρουσιάστηκε.

Η γενική γραμματέας της προεδρίας, η οποία αρνείται επίσης τις κατηγορίες σε βάρος της, δεν βρίσκεται αντιμέτωπη, προς το παρόν τουλάχιστον, με έρευνα της δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ