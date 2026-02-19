Πρόβλημα στην Ίντερ: Τραυματίστηκε ο Λαουτάρο

Εφιαλτική βραδιά για την Ίντερ στη Νορβηγία, καθώς οι νερατζούρι ηττήθηκαν με 3-1 από την Μπόντο Γκλιμτ και στο εν λόγω ματς για τα play offs του Champions League τραυματίστηκε και ο αρχηγός, Λαουτάρο Μαρτίνες.

Συγκεκριμένα, στο 60′ ο capitano της Ίντερ αποχώρησε από το γήπεδο και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια έχοντας ενοχλήσεις στη γάμπα, με τον Κίβου στη συνέχεια να επιβεβαιώνει ότι ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ τραυματίστηκε και θα χρειαστεί να μείνει για ορισμένο διάστημα εκτός δράσης.

Ο Κίβου ανέφερε για τον Λαουτάρο:

«Χάσαμε τον Λαουτάρο. Είναι τραυματισμένος, είναι μυϊκό πρόβλημα. Θα μείνει εκτός για λίγο, θα δούμε. Δεν είμαι γιατρός και δεν μπορώ να μιλήσω για τους χρόνους ανάρρωσης. Αφού υποβληθεί στις εξετάσεις, θα καταλάβουμε τη σοβαρότητα του τραυματισμού»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 28χρονος στράικερ θα υποβληθεί σε εξετάσεις την ερχόμενη Παρασκευή (20/2) με τους νερατζούρι να αγωνιούν για τα αποτελέσματα, καθώς κρίνεται αναγκαίο να προσδιοριστεί το διάστημα που θα παραμείνει στα πιτς ο πρώτος σκόρερ της Ίντερ, ανάλογα με το μέγεθος του τραυματισμού που έχει υποστεί.

Ο Λαουτάρο φέτος έχει σκοράρει 14 γκολ στο πρωτάθλημα και τέσσερα στο Champions League.