Στις… πλάτες του Λαουτάρο

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες φιγουράρει και σήμερα στα πρωτοσέλιδα του ιταλικού Τύπου και τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, καθώς ο Αργεντίνος επιθετικός της Ίντερ σκοράρει ασταμάτητα.

Ο στράικερ της ομάδας του Μιλάνου «καθάρισε» και στο Μπέργκαμο και μια ματιά στις επιδόσεις του διεθνούς άσου, στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του με τους «νερατζούρι», είναι αρκετή για να καταλάβει κάποιος την συμβολή του στην πορεία της Ίντερ.

Αυτό μάλιστα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι όλα τα γκολ που πέτυχε ο λατινοαμερικάνος επιθετικός ήταν κάτι παραπάνω από σημαντικά και χάρη σ’ αυτά τα γκολ, η ομάδα του Κριστιάν Κίβου φιγουράρει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 36 πόντους, αφήνοντας δεύτερη την Μίλαν μ’ ένα βαθμό λιγότερο.

Ο Λαουτάρο σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο χθεσινό, εκτός έδρας παιχνίδι των «νερατζούρι» με την Αταλάντα, χαρίζοντας τρεις βαθμούς χρυσάφι στους φιλοξενούμενους.

Στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Τζένοα, που η Ίντερ επικράτησε δύσκολα με 2-1, ο Αργεντίνος επιθετικός πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του, ενώ στον αγώνα με την Κόμο στο Μιλάνο, άνοιξε το σκορ στην ευρεία νίκη της Ίντερ με 4-0.

Lautaro Martínez in his last four Serie A games: ⚽⚽ vs. Pisa

⚽ vs. Como

⚽ vs. Genoa

⚽ vs. Atalanta Top scorer in Italy this season 🎯 pic.twitter.com/GbhpJ5KwVC — B/R Football (@brfootball) December 28, 2025

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε πως ο λατινοαμερικάνος άσος σημείωσε και τα δύο γκολ των «νερατζούρι» στην εκτός έδρας νίκη (2-0) επί της Πίζα, επιβεβαιώνοντας πως είναι σε φανταστική φόρμα.

Ο διεθνής επιθετικός φιγουράρει στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ στην φετινή Serie A, έχοντας πετύχει 9 γκολ μετά από 16 παιχνίδια, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως έχει δώσει και τρεις ασίστ.

Ο Ρουμάνος τεχνικός της Ίντερ, Κρίστιαν Κίβου έχει πολλούς λόγους για να χαμογελά, αλλά πρώτος και καλύτερος είναι το εκπληκτικό φορμάρισμα του Αργεντίνου επιθετικού.

Ο τεχνικός της ομάδας του Μιλάνου ξέρει πολύ καλά πως με τον Λαουτάρο on fire, η Ίντερ γίνεται και πάλι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς τα γκολ του Αργεντίνου στράικερ κάνουν την διαφορά.

Δικαιολογημένα λοιπόν ο ιταλικός Τύπος αποθέωσε ξανά τον άσο των «νερατζούρι», καθώς είναι ο ηγέτης της ομάδας του Μιλάνου, είναι αυτός που σηκώνει στις… πλάτες του την Ίντερ και την οδηγεί στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Είναι βέβαια νωρίς ακόμα για να μιλήσει κάποιος για πρωτάθλημα, καθώς η «μάχη» στην Serie A προβλέπεται συναρπαστική, ωστόσο είναι δεδομένο πως χωρίς τον Λαουτάρο, οι «νερατζούρι» δεν θα βρίσκονταν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και φυσικά δεν θα θεωρούνταν φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.