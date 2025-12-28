Αταλάντα – Ίντερ 0-1: «Καθάρισε» ο Λαουτάρο και την… έστειλε κορυφή (vid)

Η Ίντερ πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη, επικρατώντας με σκορ 1-0 της Αταλάντα εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Serie A.

Το γκολ που χώρισε τις δύο ομάδες πέτυχε ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ στο 65′, με τους «νερατζούρι» με αυτούς τους τρεις βαθμούς να ξεπερνούν εκ νέου τη Μίλαν στη βαθμολογία του ιταλικού πρωταθλήματος, να ανεβαίνουν στους 36 πόντους και να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο +1 και την κορυφή.

Οι νερατζούρι σκόραραν στο 35’ με τον Τιράμ αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στο 51’ ακυρώθηκε και τέρμα της Νάπολι, επίσης για οφσάιντ.

Τελικά το σκορ άνοιξε στο 66’ όταν μετά από σοβαρό λάθος του Ντζιμσίτι ο Εσπόζιτο πήρε την μπάλα και την έστρωσε στον Λαουτάρο που έγραψε το 0-1.

Από την άλλη πλευρά η ηττημένη Αταλάντα βρίσκεται στη 10η θέση με 22 βαθμούς και μακριά από τα πάνω διαζώματα της βαθμολογίας πλέον.

Οι συνθέσεις στο Αταλάντα – Ίντερ:

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεζέκι, Ντζιμσίτι, Χίεν, Κολάσινατς (75’Σάμαρτζιτς), Τζαπακόστα (46’Μούσα), Έντερσον, Ντε Ρουν, Ζαλέφσκι, Ντε Κατελάερε, Πάσαλιτς (58’Σουλεμανά), Σκαμάκα.

ΙΝΤΕΡ: Ζόμαερ, Μπίσεκ, Ακάντζι, Μπαστόνι, Λουίς Ενρίκε, Μπαρέλα (75’Μκιταριάν), Τσαλχάνογλου, Ζιελίνσκι (83’Ντιούφ), Ντιμάρκο (75’Αουγκούστο), Τιράμ (64’Εσπόζιτο), Λαουτάρο Μαρτίνες (83’Φρατέζι).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:

Σάββατο 27/12

Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0

Λέτσε-Κόμο 0-3

Τορίνο-Κάλιαρι 1-2

Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1

Πίζα-Γιουβέντους 0-2

Κυριακή 28/12

Μίλαν-Βερόνα 3-0

Κρεμονέζε-Νάπολι 0-2

Μπολόνια-Σασουόλο 19:00

Αταλάντα-Ίντερ 0-1

Δευτέρα 29/12

Ρόμα-Τζένοα 21:45

Η βαθμολογία

Η επόμενη (18η) αγωνιστική:

Παρασκευή 2/01

Κάλιαρι-Μίλαν 21:45

Σάββατο 3/01

Κόμο-Ουντινέζε 13:30

Σασουόλο-Πάρμα 16:00

Τζένοα-Πίζα 16:00

Γιουβέντους-Λέτσε 19:00

Αταλάντα-Ρόμα 21:45

Κυριακή 4/12

Λάτσιο-Νάπολι 13:30

Φιορεντίνα-Κρεμονέζε 16:00

Βερόνα-Τορίνο 19:00

Ίντερ-Μπολόνια 21:45