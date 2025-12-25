«Η Γιουβέντους πάει να πάρει τον Φρατέζι από την Ίντερ»
Η Γιουβέντους φέρεται να έχει ξεκινήσει τις προσπάθειές της για να εντάξει στο ρόστερ της τον 26χρονο μέσο της Ίντερ, Νταβίντε Φρατέζι!
Στο στόχαστρο της Γιουβέντους βρίσκεται ο 26χρονος μέσος της Ίντερ, Νταβίντε Φρατέζι, όπως αναφέρουν ιταλικά δημοσιεύματα.
Αναλυτικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η «Γηραιά Κυρία» έχει κάνει μπάσιμο για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και σκοπεύει να τον εντάξει στο ρόστερ της εκμεταλλευόμενη το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου!
Talks in progress between #Juventus and Davide #Frattesi: #Juve are evaluating to offer to #Inter a paid loan with the option to buy, which could become an obligation upon reaching certain condition. Frattesi has given his availability for a possible move in January. #transfers https://t.co/44QfyGuhl0
— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 23, 2025
Η πρόταση της Γιουβέντους πρόκειται να αφορά δανεισμό από την Ίντερ με όψιον αγοράς, ενώ βάσει των δημοσιευμάτων και ο ίδιος ο Φρατέζι είναι θετικός στο ενδεχόμενο της συγκεκριμένης μετακίνησης.
