Στο στόχαστρο της Γιουβέντους βρίσκεται ο 26χρονος μέσος της Ίντερ, Νταβίντε Φρατέζι, όπως αναφέρουν ιταλικά δημοσιεύματα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η «Γηραιά Κυρία» έχει κάνει μπάσιμο για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και σκοπεύει να τον εντάξει στο ρόστερ της εκμεταλλευόμενη το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου!

Το ρεπορτάζ για τον Φρατέζι

Talks in progress between #Juventus and Davide #Frattesi: #Juve are evaluating to offer to #Inter a paid loan with the option to buy, which could become an obligation upon reaching certain condition. Frattesi has given his availability for a possible move in January. #transfers https://t.co/44QfyGuhl0 — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 23, 2025

Η πρόταση της Γιουβέντους πρόκειται να αφορά δανεισμό από την Ίντερ με όψιον αγοράς, ενώ βάσει των δημοσιευμάτων και ο ίδιος ο Φρατέζι είναι θετικός στο ενδεχόμενο της συγκεκριμένης μετακίνησης.