Τζένοα – Ίντερ 1-2: «Διπλό» κορυφής για τους «νερατζούρι»

Η Ίντερ δεν «πέταξε» τα δώρα που έκαναν νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι Μίλαν (2-2 με Σασουόλο) και Νάπολι (ήττα από την Ουντινέζε με 1-0), νίκησε έστω και δύσκολα στο «Λουίτζι Φεράρι» την Τζένοα κι απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής της Serie A μετά από 15 αγωνιστικές.

Τα γκολ των Μπίσεκ (6′) και Μαρτίνες (38′) στο πρώτο ημίχρονο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση του αγώνα, καθώς οι γηπεδούχοι παρότι μείωσαν με τον Βιτίνια στο 68′ και την υπερπροσπάθεια που κατέβαλλαν στη συνέχεια στάθηκε αδύνατο να φτάσουν στην ισοφάριση.

ΤΖΕΝΟΑ: Λεάλι, Έλερτσον (89′ Καρμπόνι), Φρέντρουπ (78’ Γκρόνμπαεκ), Βάσκεθ, Οτόα (89′ Κορνέ), Μαρτίν, Μαρκαντάλι, Νόρτον Κάφι, Μαλινόβσκι, Κολόμπο, Βιτίνια (78’ Εκχατόρ)

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Ακάντζι, Μπαστόνι, Κάρλος Αουγούστο, Μπίσεκ, Λουίς Ενρίκε, Μπαρέλα, Ζιελίνσκι (90′ Ντε Φράι), Σούτσιτς (74’ Μχιταριάν), Εσπόζιτο (74’ Τουράμ), Λαουτάρο Μαρτίνεζ (84’ Ντιούφ).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής της Serie A:

Σάββατο 13/12

Λέτσε-Πίζα 1-0

Τορίνο-Κρεμονέζε 1-0

Πάρμα-Λάτσιο 0-1

Αταλάντα-Κάλιαρι 2-1

Κυριακή 14/12

Μίλαν-Σασουόλο 2-2

Φιορεντίνα-Βερόνα 1-2

Ουντινέζε-Νάπολι 1-0

Τζένοα-Ίντερ 1-2

Μπολόνια-Γιουβέντους 14/12

Δευτέρα 15/12

Ρόμα-Κόμο

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (16η):

20/12 19:00 Λάτσιο – Κρεμονέζε

20/12 21:45 Γιουβέντους – Ρόμα

21/12 13:30 Κάλιαρι – Πίζα

21/12 16:00 Σασουόλο – Τορίνο

21/12 19:00 Φιορεντίνα – Ουντινέζε

21/12 21:45 Τζένοα – Αταλάντα