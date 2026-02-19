sports betsson
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
19.02.2026 | 13:41
Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Γλυφάδα
Αλέξανδρος Γκιννής: Όταν η Ομοσπονδία Χιονοδρομίας δεν σέβεται τους αθλητές της
Αθλητισμός & Σπορ 19 Φεβρουαρίου 2026, 14:35

Αλέξανδρος Γκιννής: Όταν η Ομοσπονδία Χιονοδρομίας δεν σέβεται τους αθλητές της

Αδιαπραγμάτευτη συνθήκη για τους αθλητικούς παράγοντες είναι να στηρίζουν και να βοηθούν τους αθλητές.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Αυτή η συνθήκη, φαίνεται ότι δεν ισχύει για την Ομοσπονδία Χιονοδρομίας, ειδικά για τον Πρόεδρο της Γιώργο Νικητίδη που με δημόσια ανάρτηση μείωνε τον Αλέξανδρο Γκιννή ορμώμενος φυσικά από μικροπολιτικά συμφέροντα «χαϊδέματος» σωματείων που ψηφίζουν στις εκλογές των Ομοσπονδιών.

Η δημόσια κριτική ενός αθλητή που έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του με συνέπεια και επιτυχίες δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια «απλή δήλωση». Όταν μάλιστα προέρχεται από θεσμικό παράγοντα, το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Χιονοδρομίας, με αφορμή τη μη συμμετοχή του Γκιννή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, προκαλούν εύλογα ερωτήματα και έντονο προβληματισμό. Όχι μόνο για το περιεχόμενο, αλλά κυρίως για το ύφος και τη συγκυρία.

Ο Γκιννής δεν είναι ένας τυχαίος αθλητής. Είναι ο άνθρωπος που έγραψε ιστορία για την ελληνική χιονοδρομία, κατακτώντας το πρώτο παγκόσμιο μετάλλιο της χώρας στο αλπικό σκι και φέρνοντας την Ελλάδα στο προσκήνιο ενός αθλήματος όπου παραδοσιακά δεν συγκαταλέγεται στις υπερδυνάμεις. Σε έναν χώρο που απαιτεί τεράστιες προσωπικές θυσίες, υψηλό κόστος προετοιμασίας και συνεχή αγώνα απέναντι σε πολύ ισχυρότερες χώρες, η πορεία του μόνο σεβασμό μπορεί να εμπνέει.

Οι τραυματισμοί αποτελούν, δυστυχώς, αναπόσπαστο κομμάτι του πρωταθλητισμού. Κανένας αθλητής δεν επιλέγει να απουσιάσει από μια Ολυμπιακή διοργάνωση — πόσο μάλλον από τους Αγώνες που αποτελούν το απόλυτο όνειρο κάθε αθλητή. Η απόφαση να μην αγωνιστεί, όταν αυτή συνδέεται με την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα, είναι πράξη ευθύνης, όχι αδυναμίας.

Όταν, λοιπόν, ένας θεσμικός εκπρόσωπος επιλέγει να στοχοποιήσει δημόσια έναν αθλητή για μια τέτοια απόφαση, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι προβληματικό. Οι Ολυμπιακές αξίες — ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η αξιοπρέπεια — δεν αποτελούν απλώς συνθήματα, αλλά θεμέλιο της αθλητικής κοινότητας. Η δημόσια απαξίωση ενός αθλητή που έχει προσφέρει διεθνείς διακρίσεις στη χώρα κινείται στον αντίποδα αυτών των αρχών.

Το ατόπημα του Νικητίδη αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις, όταν ο ίδιος εμφανίζεται να μην γνωρίζει βασικά θέματα για τον αθλητισμό, ότι για παράδειγμα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων η ελληνική ομάδα δεν αποτελεί ευθύνη της Ομοσπονδίας, ούτε ότι δεν γίνεται να αντικατασταθεί ένας αθλητής από τη στιγμή που έχουν ξεκινήσει οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Οσον αφορά τη δήλωση του περί φιέστας, μόνο θυμηδία μπορεί να προκαλέσει, όταν σύσσωμος ο παγκόσμιος Τύπος αναφέρεται με θριαμβευτικά σχόλια στο αντίο που άξιζε ένας αθλητής της αξίας και της εμβέλειας του Αλέξανδρου Γκιννή.

Βέβαια η όλη αναφορά στον Γκιννή εξυπηρετεί εν μέρει την Ομοσπονδία καθώς μεταφέρει αλλού τη συζήτηση και όχι στο πραγματικά πρόβλημα που δεν είναι άλλο, από τις αποκαρδιωτικές εμφανίσεις των αθλητών μας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Ελλάδα πήγε με μία από μικρότερες αποστολές και πέτυχε ίσως τα χειρότερα αποτελέσματα στην ιστορία, απόρροια της ελλιπούς προετοιμασίας των αθλητών παρότι η Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων πήρε τέσσερις φορές περισσότερα χρήματα για Ολυμπιακή Προετοιμασία σε σχέση με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022 στο Πεκίνο.

Δικαιολογίες δεν υπάρχουν και δεν φταίνε σε καμία περίπτωση οι αθλητές, αλλά η διοίκηση Νικητίδη που βρίσκεται για 2η θητεία στο τιμόνι της ΕΟΧΑ.

Σε κάθε περίπτωση, η κριτική είναι θεμιτή. Η ασέβεια όχι. Και όταν πρόκειται για έναν αθλητή που τίμησε την Ελλάδα, οφείλουμε — ανεξαρτήτως ρόλων — να θυμόμαστε πρώτα την προσφορά και μετά οτιδήποτε άλλο.

Business
ΔΕΗ: Καθησυχάζει η AXIA – Alpha Finance για τη ΔΕΗ και το ιταλικό σχέδιο Ενέργειας

ΔΕΗ: Καθησυχάζει η AXIA – Alpha Finance για τη ΔΕΗ και το ιταλικό σχέδιο Ενέργειας

Business
ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

Στέγη: Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει – Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι
Στεγαστική κρίση 19.02.26

Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει - Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι

Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσοστού (42%) όσων δεν αναμένουν να αποκτήσουν δική τους στέγη προέρχεται από οικονομική αδυναμία και όχι από έλλειψη ενδιαφέροντος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ελ. Βενιζέλος»: Νέα βλάβη σε ραντάρ – Τι λένε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
«Δεν συγκινείται κανείς» 19.02.26

Νέα βλάβη σε ραντάρ του «Ελ. Βενιζέλος» - Τι λένε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

«Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης χωρητικότητας, για να προστατέψουμε την ασφάλεια του επιβατικού κοινού» αναφέρουν οι ελεγκτές μετά το πρόβλημα στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της για τη Χατζηδάκη, λόγω των αποκαλύψεων για τον γαλάζιο Χιλετζάκη
Πυρά 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της για τη Χατζηδάκη, λόγω των αποκαλύψεων για τον γαλάζιο Χιλετζάκη

«Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται τσουνάμι για το επιφανές 'γαλάζιο' στέλεχος στο Ηράκλειο Κρήτης, Μύρων Χιλεντζάκη, ο οποίος έλυνε και έδενε δίπλα στους υπουργούς της κυβέρνησης», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Βουλή: Αρση ασυλίας Πολάκη εν μέσω καταγγελιών για κυβερνητική αυθαιρεσία
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Βουλή: Αρση ασυλίας Πολάκη εν μέσω καταγγελιών για κυβερνητική αυθαιρεσία

Η Ολομέλεια αποφάσισε με 169 θετικές ψήφους να άρει την ασυλία του κ. Πολάκη (73 καταψήφισαν και 10 δήλωσαν “παρών”), ο οποίος με τη σειρά του δεν δέχθηκε τις κατηγορίες

Σύνταξη
Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα
Πρόκληση και ευκαιρία 19.02.26

Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα

Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μοναδική ευκαιρία: να μετατραπεί σε κόμβο δεδομένων και τεχνολογίας εξηγεί ο κ. Γιώργος Πουλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της BRIGHT GROUP

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου
Σκάνδαλο Έπσταϊν 19.02.26

Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου

Σε δήλωση για τη σύλληψη του αδελφού του, πρώην πρίγκιπα Άντριου, προχώρησε ο Βασιλιάς Κάρολος, ζητώντας την εφαρμογή του νόμου και τονίζοντας την υποστήριξή του στις αρχές.

Σύνταξη
Φωτογραφίες κομμουνιστών από την Καισαριανή: Μουσείο Εθνικής Αντίστασης προτείνει η Ελληνική Ένωση Ιστορικών
Ελλάδα 19.02.26

Φωτογραφίες κομμουνιστών από την Καισαριανή: Μουσείο Εθνικής Αντίστασης προτείνει η Ελληνική Ένωση Ιστορικών

Η Ελληνική Ένωση Ιστορικών προτείνει να δημιουργηθεί ένα κεντρικό μουσείο Εθνικής Αντίστασης, το οποίο θα τιμά τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν κατά των κατακτητών στα χρόνια 1941-1944

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 19.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί στις 22 Φεβρουαρίου μαζί με το Σημειωματάριο της Άνοιξης από τον Αρκά, το τελικό σενάριο της ταινίας Καποδίστριας, το περιοδικό Vita, τη μαθητική εφημερίδα της Κατερίνης, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
«Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Άδωνις Γεωργιάδης σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

«Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Άδωνις Γεωργιάδης σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως «ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι σε θέση να ακούσει τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ, εδώ δεν ανέχεται να ακούει ερωτήσεις από δημοσιογράφους»

Σύνταξη
Ιταλία: Παραιτήθηκε ο αθλητικός διευθυντής της δημόσιας τηλεόρασης μετά τα λάθη στην έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Κόσμος 19.02.26

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της Rai μετά τις γκάφες στην τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Μεταξύ των άλλων, είχε μπερδέψει την κόρη του προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας με την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, όπως και την Μαράια Κάρεϊ, με την ηθοποιό Ματίλντα Ντε Ανζτελις

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η ΑΙ αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος – Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό
Από Ινδία 19.02.26

Μητσοτάκης: Η ΑΙ αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος – Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό

«Η  Ελλάδα θα ανακοινώσει πολύ σύντομα τη δική της απόφαση όσον αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στο «AI Impact Summit»

Σύνταξη
Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου
Πολιτική προστασία 19.02.26

Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου

Η κήρυξη κρίθηκε επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών οι οποίες προέκυψαν από τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο Τήνου.

Σύνταξη
Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;
Το αύριο 19.02.26

Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;

Η εντυπωσιακή εμφάνιση ανθρωποειδών ρομπότ στο ετήσιο γκαλά της Κίνας προκάλεσε θαυμασμό, αλλά και έντονο προβληματισμό για το πόσο κοντά βρίσκεται η στιγμή που οι μηχανές θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια παραγωγή.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς
Πυρά σε Γεωργιάδη 19.02.26

Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς

«Ο κ. Γεωργιάδης έχει αποδείξει πολλές φορές άλλωστε ότι ποσώς τον ενδιαφέρουν οι ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων. Πήγε για να δείξει ότι 'όλα λειτουργούν'», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Νέο Μεξικό: Έρευνα κοντά στο ράντσο του Έπσταϊν μετά από καταγγελία για θαμμένες σορούς δύο κοριτσιών
ΗΠΑ 19.02.26

Νέο Μεξικό: Έρευνα κοντά στο ράντσο του Έπσταϊν μετά από καταγγελία για θαμμένες σορούς δύο κοριτσιών

Ένας φερόμενος ως εργαζόμενος στο Ράντσο Ζόρο δήλωσε ότι, με αντάλλαγμα ένα bitcoin, θα έδινε επτά βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης με τον Έπσταϊν και τον τόπο όπου τάφηκαν δύο αλλοδαπές κοπέλες

Σύνταξη
Για κίνδυνο κατάρρευσης πρανούς σε ρέμα κάνει λόγο ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκιδόνας
Αυτοδιοίκηση 19.02.26

Για κίνδυνο κατάρρευσης πρανούς σε ρέμα κάνει λόγο ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκιδόνας

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ανακοίνωσε την ύπαρξη σοβαρού και άμεσου κινδύνου αστάθειας και κατάρρευσης του πρανούς στο ρέμα Γιαμπουρλά.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Προκαλεί γέλια να λέει η ΝΔ των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των σκανδάλων ότι δεν ανέχεται τα ψεύδη
Αντιπολίτευση 19.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Προκαλεί γέλια να λέει η ΝΔ των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των σκανδάλων ότι δεν ανέχεται τα ψεύδη

«Είναι γνωστή σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία η 'αριστεία' της Νέας Δημοκρατίας στα ψέματα και στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Πρόσφατο επίτευγμα το ζήτημα του πληθωρισμού», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
