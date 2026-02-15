O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Δυσάρεστα νέα για την Team Hellas στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μilano Cortina 2026 καθώς ο Αλέξανδρος Γκιννής δεν μπορεί να συμμετάσχει σε ανταγωνιστικό επίπεδο, λόγω των τραυματισμών του και ύστερα από συμφωνία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκι και του ίδιου, την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 12:00 θα είναι τιμητικά στη starting list της τεχνικής κατάβασης και θα κάνει εκτός συναγωνισμού την τελευταία κατεβασιά της καριέρας του.

Τα συγκινητικά λόγια του Γκιννή για τον τελευταίο του αγώνα, ενός αθλητη με μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και Κύπελλο στο σκι:

«Αύριο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα βγω έξω από την πύλη εκκίνησης για τελευταία φορά.

Οι επιπλοκές από την τελευταία μου χειρουργική επέμβαση δεν θα μου επιτρέψουν να συνεχίσω να αγωνίζομαι στο επίπεδο που απαιτεί αυτό το άθλημα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που έπρεπε να αποδεχτώ.

Δεν θα συναγωνιστώ στις πύλες για τελευταία φορά. Αντίθετα, μου δόθηκε η ευκαιρία να φύγω από την πύλη εκκίνησης και να κατέβω κάτω για να περάσω τη γραμμή τερματισμού των Ολυμπιακών Αγώνων με τους δικούς μου όρους. Και γι’ αυτό, είμαι βαθιά ευγνώμων.

Ευχαριστώ τη Διεθνή Ομοσπονδία Σκι και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή που μου επέτρεψαν αυτή τη στιγμή. Το να κλείσω την καριέρα μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, είναι κάτι που θα κουβαλάω μαζί μου για πάντα.

Το αύριο δεν έχει να κάνει με το χρόνο ή τα αποτελέσματα.

Πρόκειται για ευγνωμοσύνη.

Πρόκειται για σεβασμό για το άθλημα που διαμόρφωσε τη ζωή μου.

Πρόκειται για την ολοκλήρωση του ταξιδιού που κάθε αθλητής ονειρεύεται.

Μια τελευταία εκκίνηση στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου.»

Η δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρου Κούβελου: «Ο Αλέξανδρος Γκιννής έχει τιμήσει την Ελλάδα και έχει προσφέρει πολλές στιγμές υπερηφάνειας στη χώρα μας. Δυστυχώς τα προβλήματα τραυματισμών τον τελευταίο καιρό δεν του επιτρέπουν να συναγωνιστεί τους άλλους αθλητές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε από κοινού με τον αθλητή να μην συναγωνιστεί αύριο. Θα είναι στη starting list, θα οργανωθεί τιμητική εκδήλωση και θα τον τιμήσει η FIS στον τελευταίο του αγώνα. Για μας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μεγαλύτερη αξία από τα μετάλλια και τις διακρίσεις έχει η υγεία του αθλητή και οφείλουμε να την προφυλάξουμε.»

Η σχετική ανάρτηση: