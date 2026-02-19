ΣΥΡΙΖΑ: Δεν έχει προηγούμενο στα πολιτικά χρονικά η απόφαση να αρθεί η βουλευτική ασυλία του Πολάκη

«Η απόφαση να αρθεί η βουλευτική ασυλία του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη, για ζητήματα τα οποία αφορούν όσα κατέθεσε ενόρκως σε δικαστήριο σχετικά με υπόθεση διαφθοράς, δεν έχει προηγούμενο στα πολιτικά χρονικά», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «ήταν υποχρέωσή του (σ.σ. του Παύλου Πολάκη) να προσκομίσει στο δικαστή τα στοιχεία που βρήκε και αφορούσαν το περίφημο σκάνδαλο των παράνομων προσλήψεων στο ΚΕΕΛΠΝΟ».

Και υπογραμμίζει πως «το να διώκεται πρώην υπουργός επειδή κατέθεσε σε δικαστήριο επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του συνιστά απαράδεκτη υποχώρηση από το δημοκρατικό κεκτημένο, ακόμα μια απόδειξη του αντιδημοκρατικού κατήφορου του καθεστώτος Μητσοτάκη», ενώ επισημαίνει πως «η υπερψήφιση, δε, μιας τέτοιας αδιανόητης και απαράδεκτης πρότασης άρσης ασυλίας από τους οκτώ παρόντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, συνιστά επίσης ανεπίτρεπτο σοβαρό πολιτικό λάθος».

«Δεν νοείται να διώκονται όσοι αναδεικνύουν ζητήματα διαφθοράς»

«Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι απαράβατη αρχή και δέσμευση έναντι των πολιτών ότι τα ζητήματα διαφθοράς είναι κορυφαία σε μια Δημοκρατία και όσοι τα αναδεικνύουν δεν νοείται να διώκονται αλλά να ενθαρρύνονται και να προστατεύονται», σημειώνει καταληκτικά.

Σημειώνεται ότι η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε σήμερα, Πέμπτη, με 169 θετικές ψήφους να άρει την ασυλία του Παύλου Πολάκη (73 καταψήφισαν και 10 δήλωσαν «παρών»), ο οποίος με τη σειρά του δεν δέχθηκε τις κατηγορίες